lunes 9  de  marzo 2026
OPINIÓN

El difícil camino de la sabiduría

Las cifras ocultas, amañadas, afeitadas y distorsionadas que presentan PDVSA, el BCV el INE y demás organismos del Estado, hacen bien complicado cualquier estudio serio de carácter socioeconómico

Venamérica

Venamérica

Diario las Américas | VENAMÉRICA
Por VENAMÉRICA

“No es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles.” Séneca.

En las actuales circunstancias por las que atraviesa el país, el ejercicio profesional, es decir, la puesta en práctica del conocimiento, se torna bien complicado y resulta bien difícil determinar cuán peligroso se ha vuelto.

En el caso de la medicina, resulta ahora que las clínicas privadas son las culpables de los altos índices de mortalidad y morbilidad nacional debido a los altos precios que ellas cobran. En tanto los hospitales públicos cuya responsabilidad es del Estado, se encuentran, en su mayoría, en deplorables condiciones físicas, sin dotación de equipos ni medicamentos y remuneraciones vergonzosas a su personal, lo cual hace que el ejercicio de la profesión hipocrática apele a los milagros del siervo de Dios para obtener buenos resultados.

La psicología y la psiquiatría han colapsado debido a los frecuentes cambios de personalidad generalizados en la población, sobre todo por la adulancia y el acomodo, y además por la sociopatía observada en los gobernantes. El culto a la personalidad, el engaño y la mentira compulsivos observados desde la Presidencia de la República hasta el más lejano jefe civil, así como la nueva categoría de narcisistas leninistas, pone en dificultades el ejercicio de estas nobles profesiones.

Las cifras ocultas, amañadas, afeitadas y distorsionadas que presentan PDVSA, el BCV el INE y demás organismos del Estado, hacen bien complicado cualquier estudio serio de carácter socioeconómico y muy riesgosa cualquier decisión de inversión en el país. Las nuevas categorías conceptuales utilizadas por el régimen, que tienen a la economía patas arriba, aconsejan a los profesionales de estas ciencias revisar todas las doctrinas para procurar entender las nuevas realidades pluriparadigmáticas impulsadas por el proceso revolucionario.

Sólo a los contadores públicos se les facilita su ejercicio. Es cuestión de eliminar seis ceros para simplificar los registros del desastre económico.

Una de las profesiones cuyo ejercicio resulta impracticable ahora, es el Derecho, sencillamente porque no existe. El régimen considera que todavía está en vigencia el proceso constituyente y ese es el camino de la sabiduría para ellos. Ninguna ley es tomada en cuenta y sólo cuenta el derecho de la revolución, donde la dama ya no es tan ciega y la balanza la tiene inclinada más de un lado que de otro- Los ingenieros y los arquitectos no tienen nada que diseñar ni mucho menos que construir, para eso no hay dinero.

Pero lo más complicado, en grado superlativo, es el ejercicio de la profesión de odontólogo, que está muy ligada a la del comunicador social en sus efectos. Las restricciones a la libertad de expresión, las amenazas y la intimidación a quienes se atreven a denunciar, criticar y protestar verbalmente, tienen que tener la boca cerrada y las extracciones, la ortodoncia y la periodoncia habrá que practicarlas por otras vías menos por la boca abierta.

Así que se necesitará mucho coraje para enfrentar las adversidades que implica la puesta en práctica del conocimiento. Se percibe en el ambiente que el miedo ha calado muy profundo. Tanto el miedo a la sinrazón de la muerte como a la transmisión del conocimiento. Brutos quedaremos. www.venamerica.org.

Neuro J. Villalobos Rincón*

*Director de VENAMÉRICA


