jueves 5  de  marzo 2026
DERECHOS HUMANOS

Expreso político de Venezuela ratifica que el régimen aplica tortura en la cárcel Rodeo I

Nahuel Gallo, argentino liberado tras 448 días de detención, fue citado como testigo en su país para declarar en caso de lesa humanidad contra Maduro

El gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, detenido en Venezuela.&nbsp;

El gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, detenido en Venezuela. 

CAPTURA PANTALLA VIDEO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES.- El expreso político argentino Nahuel Gallo, quien salió de Venezuela tras ponerse fin a su prisión de 448 días en el proceso de excarcelaciones, afirmó este miércoles que la tortura psicológica se aplica en la cárcel Rodeo I, donde estuvo prácticamente aislado, pero aclaró que no está listo para contarlo.

"El Rodeo 1 no es un lugar muy bueno. Es un lugar de bastante tortura psicológica y no muy grata para contarla en estos momentos", dijo en su primera declaración en rueda de prensa, luego de llegar el lunes a Argentina en un vuelo privado junto a directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), organismo que medió en su liberación, se informó.

"No quiero contar las cosas y las atrocidades que hicieron. No puedo todavía, no me siento preparado", añadió el gendarme, de 34 años de edad, tras confirmar las denuncias de tortura que se infringe en el Rodeo I, una de las principales cárceles donde el régimen venezolano a cargo de Maduro recluyó a presos políticos.

Citado en caso contra Maduro

Se conoció que Gallo fue citado como testigo por el juez federal Sebastián Ramos en el proceso que adelanta sobre delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela y en la cual el depuesto gobernante autoritario Nicolás Maduro tiene una orden de captura a Interpol.

La petición fue hecha por el abogado Tomás Farini Duggan y Gallo podría aportar nuevos indicios en el proceso al haber padecido más de 400 días cautivo en esa cárcel venezolana.

Argentina es además uno de los países promotores de la investigación por delitos de lesa humanidad que instruye el fiscal ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el régimen que estuvo a cargo de Maduro durante 12 años.

Cárcel Rodeo I, más denuncias

Este miércoles, la abogada Tamara Sujú, defensora de derechos humanos, difundió nuevas denuncias sobre el “terror psicológico” que se aplica a familiares en el proceso de ingreso a la instalación, ubicada en las afueras de Caracas, para visitar a sus parientes, la mayoría presos políticos.

Según dijo, los familiares son encapuchados a la entrada y salida de la cárcel y son conducidos por custodios ante los cuales deben identificarse y hablar solo 20 minutos con los presos políticos.

Gallo, durante su declaración a los medios, agradeció a los presos venezolanos que conoció en el Rodeo I: "Muchísimo me han ayudado, así sea con una media (calcetín). Porque los extranjeros no tenemos visita, no tenemos llamada", dijo luego de insistir que necesita "tiempo" para poder procesar lo vivido en la prisión venezolana.

"Ahora el mundo está en un conflicto bélico, pero no nos olvidemos de Venezuela, que está en una supuesta transición. Esos presos políticos están ahí, están esperando ser liberados, así sea por una amnistía", señaló.

FUENTE: Con informaciíón de EFE, red X Tamara Sujú

