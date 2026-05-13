miércoles 13  de  mayo 2026
LUTO

Muere Pedro Roig, uno de los líderes del exilio cubano en Miami y veterano de Bahía de Cochinos

En 1991, lo nombraron miembro del Consejo Asesor Nacional de Educación por sus aportes educativos en EEUU. También dirigió Radio y TV Martí

Pedro Roig fue un gran luchador por la libertad de Cuba(EFE)

Pedro Roig fue un gran luchador por la libertad de Cuba(EFE)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Pedro Roig, uno de los líderes del exilio cubano en Miami, murió este miércoles a los 85 años de edad, tras haber sido veterano de la Brigada 2506 que participó en la operación de Bahía de Cochinos en la isla y tras haber dirigido Radio y Televisión Martí, según informó la Asamblea de Resistencia Cubana.

Roig nació el 24 de julio de 1940 en Santiago de Cuba. Su padre era abogado, notario y profesor de historia, y su madre era profesora de inglés. Pedro fue educado en un colegio jesuita llamado Dolores y consideró que tuvo una educación excelente por parte de los jesuitas.

Lee además
El sacerdote cubano Juan Lázaro Vélez.
BRIGADA 2506

Fe, memoria y libertad desde el corazón del exilio cubano
En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, el legendario Willy Chirino, patriarca del sonido cubano, compartió reflexiones sobre la ocasión con la elegancia y la pasión que han marcado su trayectoria.

35 años después, Willy Chirino revive el himno del exilio cubano en versión sinfónica

Fue una de las voces más influyentes de los exiliados tras haber participado en la Brigada 2506, que el 17 de abril de 1961, con el respaldo de Estados Unidos, desembarcó en Bahía de Cochinos para derrocar al régimen de Fidel Castro, aunque sin éxito.

También dirigió Radio y Televisión Martí, supervisadas por la Oficina de Transmisiones para Cuba (OCB, en inglés), fundada en 1990 con financiamiento del gobierno estadounidense.

La Asamblea de Resistencia Cubana (ARC), que representa a exiliados en Florida, lo llamó “un cubano que luchó y dedicó gran parte de su vida a la libertad de Cuba”.

El escritor del exilio cubano

El hombre era historiador y abogado con estudios en la Universidad de Miami y St. Thomas University, además de haber sido ejecutivo del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami.

El entonces presidente estadounidense George H.W. Bush (1989-1993) lo nombró en 1991 miembro del Consejo Asesor Nacional de Educación por sus aportes educativos en Estados Unidos.

También escribió libros sobre la historia de Cuba como Death of a dream (La muerte de un sueño) y Cuban war of independence 1895-1898 (La guerra de independencia de Cuba 1895-1898), referencias académicas del tema.

“Descanse en paz este patriota y destacado cubano que fue figura clave de algunas de las organizaciones más combativas del exilio y que tan duro luchó por Cuba libre”, apuntó la ARC.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

"Que el año próximo sea diferente", desean las madres cubanas

Ley de Amnistía está "muy lejos" de garantizar libertad de los presos políticos en Venezuela, según HRW

Habitantes de La Habana protestan por apagones que superan las 30 horas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (C), y el embajador de Estados Unidos en China, David Perdue (centro-derecha), acompañados por el vicepresidente de China, Han Zheng (derecha), son recibidos por jóvenes chinos a su llegada al Aeropuerto Internacional de Pekín el 13 de mayo de 2026. 
DIPLOMACIA

Trump llega a Pekín para reunirse con el presidente Xi Jinping

El fentanilo sintético, la droga china altamente mortal y 100 veces más fuerte que la morfina. 
DROGAS

Muertes por sobredosis en EEUU disminuyen por tercer año consecutivo

Captura de una publicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en redes sociales, con un mapa del norte de Sudamérica en el que aparece Venezuela coloreado con la bandera estadounidense y bajo el lema 51º estado
POLÍTICA

Trump publica la imagen del mapa de Venezuela pintado con la bandera de EEUU: "Estado 51"

El Secretario de Guerra, Pete Hegseth, se prepara para testificar ante el Comité de Asignaciones del Senado sobre la solicitud de presupuesto del año fiscal 2027 en el Edificio de Oficinas del Senado Dirksen en el Capitolio el 12 de mayo de 2026 en Washington, DC. 
EEUU

Secretario de Guerra afirma que Cuba representa amenaza para la seguridad nacional de EEUU

Esta fotografía, difundida por la Fiscalía General de Venezuela el 9 de abril de 2024, muestra al exministro de Petróleo venezolano Tareck El Aissami (C) escoltado por miembros de la Policía Nacional Anticorrupción tras su arresto en Caracas.
VENEZUELA

Exigen juicio público a exministro Tareck El Aissami por corrupción en PDVSA

Te puede interesar

El nuevo presidente de la Reserva Federal Kevin Warsh.
SENADO/CONFIRMACIóN

Kevin Warsh es el nuevo presidente de la Reserva Federal de EEUU

Por Leonardo Morales
El vicepresidente de EEUU, JD Vance, durante una conferencia de prensa en la Sala del Tratado Indio del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, en la Casa Blanca, en Washington D. C., el 13 de mayo de 2026. 
EEUU

JD Vance anuncia "avances" en las negociaciones con Irán para terminar la guerra

Imagen de uno de los pasillos con mercancías de un mercado de la cadena Walmart.
economía

Inflación mayorista en EEUU sube un 1,4% en abril

Pedro Roig fue un gran luchador por la libertad de Cuba(EFE)
LUTO

Muere Pedro Roig, uno de los líderes del exilio cubano en Miami y veterano de Bahía de Cochinos

Imagen referencial. 
SALUD

Hantavirus: así son los cuidados que recibe un paciente ingresado en Madrid