Iris Varela amenaza con encarcelar a Juan Guaidó

Con esposas en mano, para simular la detención a Guaidó, Varela afirmó que "donde lo vea, lo voy a detener y lo pongo a la orden de las autoridades", dijo la vocera del régimen atruyéndose funciones de policía.

"Es hora de que esta persona responda por el daño que le ha hecho el país pero no puedo entender por qué sigue cometiendo delitos, usurpando funciones. Yo soy la primera vicepresidenta del Parlamento nacional y no me calo unos diputados no electos, unos usurpadores de cargo como Juan Guaidó y su pandilla”, despotricó Varela.

La Asamblea Nacional de la que Varela es vicepresidente, no es reconocida por más de 50 países entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla ilegítima producto de unos comicios fraudulentos.