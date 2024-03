Iván Duque pide a la comunidad internacional desconocer a Maduro

El exmandatario de Colombia enumeró lo que llamó “crónica de un robo anunciado”

Señaló que Maduro firmó el "Acuerdo de Barbados" con varios países, comprometiéndose a celebrar elecciones libres y a liberar a los presos políticos pero "inhabilita a María Corina Machado, captura a su equipo de campaña, convoca elecciones en el natalicio de Chávez y aumenta la represión. Además, también inhabilita a la candidata sustituta, Corina Yoris, intensifica la persecución y se pasa por la faja el Acuerdo de Barbados y a la comunidad internacional". "Esta obra podría titularse Lo hice de nuevo”.

Primera escena: Maduro firma el "Acuerdo de Barbados" con varios países, comprometiéndose a celebrar elecciones libres y a liberar a los presos políticos.



Ante esta maniobra, Duque propone una serie de medidas con el objetivo de presionar por un cambio democrático en el país sudamericano y respaldar a la oposición en su lucha por restablecer la democracia y el respeto a los derechos humanos. En ese sentido, exhortó a la Comunidad Internacional a restablecer las sanciones económicas contra Maduro y su círculo cercano de testaferros, desconocer las elecciones del 28 de julio y sus resultados, así como solicitar a la Corte Penal Internacional que acelere el juicio contra el dictador y desconocer al régimen.

Iván Duque aboga por una postura firme y coordinada por parte de la comunidad internacional para hacer frente a la crisis política y humanitaria que afecta al país sudamericano.

Otros expresidentes se pronunciaron

Otros expresidentes también se pronunciaron sobre las maniobras del régimen madurista para evitar que la candidata Corina Yoris, quien iba a representar a María Corina Machado, pudiera inscribirse ante el CNE. Machado fue inhabilitada de manera inconstitucional por el régimen para que no participará en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

En este sentido el ex presidente de Argentina Mauricio Macri, destacó en su red social X, que desde hace 20 años la situación de Venezuela no deja de empeorar. “La libertad y la democracia ya no existen en ese país”.

Agregó que así lo confirman el número de presos políticos, los candidatos inhabilitados, las violaciones a los derechos humanos, la persecución y el amedrentamiento a cualquier forma de oposición.

Recordó el exmandatario argentino que la dictadura comenzó con Hugo Chávez, y en la actualidad es un drama sin fin que ha producido el más grande éxodo de la historia del continente latinoamericano.

Alertó al pueblo de Venezuela a que se una y se levante contra la dictadura de Nicolás Maduro y sus cómplices. “Quiero que sepan que no están solos. Las fuerzas democráticas del mundo están con ustedes. Confianza y fuerza”, concluyó Macri.

Protesta diplomática

Por su parte, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, destacó que su país y seis naciones más protestaron diplomáticamente ante Venezuela por trabas por unas elecciones libres.

Rodríguez se refiere a un pronunciamiento de los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay que expresaron su preocupación ante los persistentes impedimentos en la inscripción de los aspirantes presidenciales de Venezuela ante el Consejo Nacional Electoral.

Los gobiernos de siete naciones exhortaron a que estas acciones sean reconsideradas para que el pueblo venezolano pueda elegir libre y democráticamente su próximo gobierno. Así lo indicó un comunicado en el que cuestionan la integridad y transparencia del proceso electoral en su totalidad.

La oposición no pudo inscribir a su candidata, Corina Yoris, para representarlos en las próximas elecciones presidenciales, ya que nunca se les concedió acceso al sistema del CNE para postular la candidatura. Esta situación, junto con las inhabilitaciones previas, impide el avance hacia elecciones que permitan concretar un proceso de democratización en Venezuela.

