Javier Milei confronta a la "casta política delirante", se acabaron los privilegios

BUENOS AIRES .- En su habitual estilo confrontacional, el presidente de Argentina , Javier Milei, arremetió contra la clase política que concentra el kirchnerismo a la que acusó de pretender arrogarse el poder del pueblo y les advirtió que “van a tener que vivir la misma vida que vive el ciudadano común”.

“Es un delirio arrogarse que un representante del pueblo es más que el propio pueblo, es el delirio en el que vive la casta política”, dijo Milei en una encendida alocución.

“Van a tener que internalizar el resultado y si se mandan macanas (mentiras) no solo van a sufrir los argentinos de bien, van a sufrir más los políticos, van a tener que vivir como los argentinos de bien, se les acabaron los privilegios”.

Argentina distinta sin los mismos

Milei, quien enfrenta una dura oposición a su administración que inició en 2024, defendió los lineamientos liberales de su gobierno de los ataques y del Estado proteccionista.

Afirmó que los esfuerzos por estabilizar la economía, tras años de mandato kitchnerista, solo lo puede hacer un outsider y apuntó:

“Y no cualquier tipo de outsider, porque la historia está llena de outsiders que se meten en estructuras preexistentes; somos outsider sin estructura precedente, que la construimos para esto, ¿para qué? para sacarlos a patadas en el culo, se acabaron los privilegios de la política, se acabó”, expresó.

“Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre, basta de la joda y por eso me quieren exterminar, por eso me mandan a los 200 fracasados, sí, por eso me mandan a los pseudo intelectuales, por eso me mandan a atacar por los medios, por eso me atacan los empresarios proletarios, porque se acabó la joda”, aseguró en un controvertido discurso, como otros.

Ataque por libertad

En los últimos meses, el presidente argentino ha sido blanco de recurrentes cuestionamientos, incluso de sus aliados regionales, por las medidas de su gobierno con la que procura desmontar la política populista de muchos años.

Y en abierta confrontación con todos los sectores que lo critican lanzó un fuerte mensaje.

“¿Por qué se recrudece el ataque? Porque creían que esto no iba a pasar y se encontraron con un tercio de la población gritando libertad!”, afirmó, y prosiguió:

“Descubrieron que no quieren ser corderos, que se sienten mejor siendo leones, como dije en mi primer discurso: yo no vine acá a guiar corderos, vine a despertar leones y están despertando”, según recordó.

Y añadió: “Y se van a comer crudos a los políticos chorros, se van a comer crudos a los empresarios prebendarios, a los sindicalistas que entregan a la gente, se van a comer crudo a los medios de comunicación que fueron funcionales a todos estos chorros (estafadores) para mantener este curro (trabajo), y se van a llevar puestos a los econochantas, a los encuestoros y a toda esa basura que, sí, abogan por la religión del Estado porque curran de ahí”.

“La Argentina está despertando, descubrió que la esclavitud no es negocio y que hay una vida mejor que es la vida en libertad (..) en algún momento hubo un punto de giro y ahora no lo pueden parar”, puntualizó.

FUENTE: Con información redes Javier Milei