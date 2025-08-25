lunes 25  de  agosto 2025
ARGENTINA

Javier Milei confronta a la "casta política delirante", se acabaron los privilegios

El presidente argentino afirmó que no es posible un país "con los mismos de siempre”, en un discurso en el que defendió su gobierno de ataques

El presidente de Argentina, Javier Milei, en el evento “Derecha Fest”.

El presidente de Argentina, Javier Milei, en el evento “Derecha Fest”.

Foto: Gobierno de Argentina/ www.casarosada.gob.ar
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES.- En su habitual estilo confrontacional, el presidente de Argentina, Javier Milei, arremetió contra la clase política que concentra el kirchnerismo a la que acusó de pretender arrogarse el poder del pueblo y les advirtió que “van a tener que vivir la misma vida que vive el ciudadano común”.

“Es un delirio arrogarse que un representante del pueblo es más que el propio pueblo, es el delirio en el que vive la casta política”, dijo Milei en una encendida alocución.

Lee además
El presidente de Argentina, Javier Milei, se dirige a la audiencia durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 23 de enero de 2025.
DISCURSO

Javier Milei desde el Foro de Davos: "ideología woke es el cáncer que hay que extirpar"
El presidente de Argentina, Javier Milei, en el evento “Derecha Fest”.
DECLARACIONES

Javier Milei: La izquierda nos ha infectado con "ideas contrarias a la libertad"

“Van a tener que internalizar el resultado y si se mandan macanas (mentiras) no solo van a sufrir los argentinos de bien, van a sufrir más los políticos, van a tener que vivir como los argentinos de bien, se les acabaron los privilegios”.

Argentina distinta sin los mismos

Milei, quien enfrenta una dura oposición a su administración que inició en 2024, defendió los lineamientos liberales de su gobierno de los ataques y del Estado proteccionista.

Afirmó que los esfuerzos por estabilizar la economía, tras años de mandato kitchnerista, solo lo puede hacer un outsider y apuntó:

“Y no cualquier tipo de outsider, porque la historia está llena de outsiders que se meten en estructuras preexistentes; somos outsider sin estructura precedente, que la construimos para esto, ¿para qué? para sacarlos a patadas en el culo, se acabaron los privilegios de la política, se acabó”, expresó.

“Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre, basta de la joda y por eso me quieren exterminar, por eso me mandan a los 200 fracasados, sí, por eso me mandan a los pseudo intelectuales, por eso me mandan a atacar por los medios, por eso me atacan los empresarios proletarios, porque se acabó la joda”, aseguró en un controvertido discurso, como otros.

Ataque por libertad

En los últimos meses, el presidente argentino ha sido blanco de recurrentes cuestionamientos, incluso de sus aliados regionales, por las medidas de su gobierno con la que procura desmontar la política populista de muchos años.

Y en abierta confrontación con todos los sectores que lo critican lanzó un fuerte mensaje.

“¿Por qué se recrudece el ataque? Porque creían que esto no iba a pasar y se encontraron con un tercio de la población gritando libertad!”, afirmó, y prosiguió:

“Descubrieron que no quieren ser corderos, que se sienten mejor siendo leones, como dije en mi primer discurso: yo no vine acá a guiar corderos, vine a despertar leones y están despertando”, según recordó.

Y añadió: “Y se van a comer crudos a los políticos chorros, se van a comer crudos a los empresarios prebendarios, a los sindicalistas que entregan a la gente, se van a comer crudo a los medios de comunicación que fueron funcionales a todos estos chorros (estafadores) para mantener este curro (trabajo), y se van a llevar puestos a los econochantas, a los encuestoros y a toda esa basura que, sí, abogan por la religión del Estado porque curran de ahí”.

“La Argentina está despertando, descubrió que la esclavitud no es negocio y que hay una vida mejor que es la vida en libertad (..) en algún momento hubo un punto de giro y ahora no lo pueden parar”, puntualizó.

FUENTE: Con información redes Javier Milei

Temas
Te puede interesar

Cuatro sujetos aceptan extradición de República Dominicana a EEUU por varios cargos

Jim Boyd es designado como próximo presidente del Senado de Florida para 2026-28

El presidente de Corea del Sur allana el camino a un acercamiento con Corea del Norte

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El fiscal general de Florida, James Uthmeier. De fondo, instalaciones de Alligator Alcatraz.
APELACIÓN

Florida desafía orden judicial de cierre del centro "Alligator Alcatraz" y anuncia "Plan B"

Una señora en la puerta de entrada del tren a las playas del Este, en Cuba. 
REPORTAJE

Cuba, un país donde el absurdo supera nuestra imaginación

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de mujeres y de otros presos políticos en Venezuela.
VENEZUELA

Denuncian uso de excarcelaciones de presos políticos como herramienta de manipulación política y diplomática

El mexicano Julio César Chávez Jr. llega a su combate de boxeo de peso crucero contra el estadounidense Jake Paul en el Honda Center de Anaheim, California, el 28 de junio de 2025. Estados Unidos extraditó al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. a México tras su arresto en Los Ángeles y su acusación de vínculos con el narcotráfico, informó el Registro Nacional de Detenciones el 19 de agosto de 2025.
Boxeo

Julio César Chávez Jr. afrontará en libertad juicio por nexos con narcotráfico en México

El presidente de Estados Unidos habla a las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en la capital estadounidense.
INMIGRACIÓN

Trump planea desplegar la Guardia Nacional en Baltimore y Chicago para enfrentar el crimen

Te puede interesar

El fiscal general de Florida, James Uthmeier. De fondo, instalaciones de Alligator Alcatraz.
APELACIÓN

Florida desafía orden judicial de cierre del centro "Alligator Alcatraz" y anuncia "Plan B"

Por DANIEL CASTROPÉ
Grúas anuncian nuevas construcciones en Miami.
MÁS EN ALQUILER

Miami lidera construcción de apartamentos en Florida con más de 15.600 nuevas unidades en 2025

Viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
ESTUDIO

Aeropuerto de Miami encabeza lista global por fallas en manejo de equipaje

El chikunguña rara vez es mortal, aunque hay un mayor riesgo de muerte para bebés y ancianos.
SALUD

EEUU suspende licencia de venta de vacuna contra chikunguña por graves efectos

Sede del fabricante estadounidense Intel.
CASA BLANCA

EEUU podría tener participaciones en otras empresas después de Intel