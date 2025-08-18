lunes 18  de  agosto 2025
POLÍTICA

El presidente de Corea del Sur allana el camino a un acercamiento con Corea del Norte

El presidente instó a "prepararse para introducir los acuerdos que ya existen y favorecer su cumplimiento siempre que sea posible"

El presidente surcoreano, Lee Jae-Myung (centro), habla tras recibir las cartas de nombramiento durante la ceremonia de investidura celebrada en la plaza Gwanghwamun de Seúl el 15 de agosto de 2025.&nbsp;

El presidente surcoreano, Lee Jae-Myung (centro), habla tras recibir las cartas de nombramiento durante la ceremonia de investidura celebrada en la plaza Gwanghwamun de Seúl el 15 de agosto de 2025. 

JEON HEON-KYUN / POOL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, pidió este lunes al Gobierno allanar el camino para introducir y cumplir los acuerdos existentes con Corea del Norte, en un intento por lograr un acercamiento con el país vecino.

Para ello, solicitó un plan "paso a paso" que establezca una forma viable de mantener en vigor este tipo de pactos, al tiempo que anunció que el objetivo es, entre otros, restaurar los acuerdos de 2018 que quedaron suspendidos durante la Administración de Yoon Suk Yeol.

Lee además
Fotografía proporcionada por el gobierno de Corea del Norte, Kim Yo Jong, hermana del gobernante de la nación Kim Jong Un, pronuncia un discurso durante una reunión nacional en Pyongyang, Corea del Norte, el 10 de agosto de 2022. 
Seguridad

Corea del Norte advierte a EEUU evitar la presión para desistir de armas nucleares
 Soldados marchan en un desfile por el 70 aniversario del día de la fundación de Corea del Norte en Pyongyang, Corea del Norte, el 9 de septiembre de 2018. 
Asilo

Rescatan a un norcoreano tras cruzar a nado la frontera con Corea del Sur

"Las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur son de vital importancia para proteger los intereses nacionales y expandir el espacio diplomático ante los abruptos cambios que se producen en la política internacional", aseveró durante un encuentro con el Gabinete.

"Pido a los ministerios relevantes prepararse para introducir los acuerdos que ya existen y favorecer su cumplimiento siempre que sea posible", manifestó el presidente. "Pido a los ministerios relevantes prepararse para introducir los acuerdos que ya existen y favorecer su cumplimiento siempre que sea posible", manifestó el presidente.

Tras su llegada al cargo el pasado mes de junio ha apostado por una mejora de las relaciones con Pyongyang, con el que Seúl sigue técnicamente en guerra.

FUENTE: EUROPA PRESS

Temas
Te puede interesar

Corea del Norte advierte de "medidas contundentes" ante maniobras de EEUU y el Sur

Conteo de votos en Bolivia para elegir presidente y Congreso

Bolivia elige presidente: Así han transcurrido las elecciones en el exterior

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Embajada de Estados Unidos (EEUU) en La Habana, Cuba.
EEUU

Piden excluir a familiares del 'Travel Ban'

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025.  video
GIRO A LA DERECHA

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga van a segunda vuelta

Indígenas votan en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en la comunidad de Kentupata, en Laja, departamento de La Paz, Bolivia, el 17 de agosto de 2025. Los bolivianos acuden a las urnas el domingo para unas elecciones marcadas por una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primer intento de poder en 20 años. (Foto de AIZAR RALDES / AFP) video
COMICIOS

Bolivia en elecciones, con una izquierda dividida y advertencias de sabotaje

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
SEGURIDAD

Maduro, una amenaza declarada para la seguridad de EEUU

Esta combinación de imágenes, creada el 14 de agosto de 2025, muestra al candidato presidencial de Bolivia por la coalición Alianza Unidad, Samuel Doria Medina (izq.), hablando con sus simpatizantes durante su último acto de campaña en El Alto, departamento de La Paz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025. También muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (der.), hablando durante su último acto de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025.  
DECISIÓN

Conteo de votos en Bolivia para elegir presidente y Congreso

Te puede interesar

Huracán Erin.
TEMPORADA CICLÓNICA

Erin se aleja de Florida, pero deja amenaza de fuerte oleaje y corrientes de resaca en sus costas

Por DANIEL CASTROPÉ
Precio de la gasolina en Florida se mantiene estable. 
SIN CAMBIOS

Precio de la gasolina en Florida se mantiene estable, pese a fluctuaciones semanales

Lianet Rodríguez.
SUCESOS

Conductora "ebria" desata persecución en sentido contrario a 80 mph en los Cayos de Florida

El presidente surcoreano, Lee Jae-Myung (centro), habla tras recibir las cartas de nombramiento durante la ceremonia de investidura celebrada en la plaza Gwanghwamun de Seúl el 15 de agosto de 2025. 
POLÍTICA

El presidente de Corea del Sur allana el camino a un acercamiento con Corea del Norte

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025.  video
GIRO A LA DERECHA

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga van a segunda vuelta