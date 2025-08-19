martes 19  de  agosto 2025
Jim Boyd es designado como próximo presidente del Senado de Florida para 2026-28

El senador republicano del Distrito 20 fue respaldado unánimemente por sus colegas para liderar la Cámara Alta en el próximo período legislativo

Senador republicano Ben Albritton es nombrado como futuro presidente de la Cámara Alta de Florida.&nbsp;

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
MIAMI.- El líder republicano del Senado, Ben Albritton, anunció la convocatoria oficial de una reunión del Caucus Republicano de la Cámara Alta para el martes 14 de octubre de 2025 a las 2:00 pm, con el propósito de formalizar la designación del senador Jim Boyd, del Distrito 20, como presidente del Senado para el período legislativo 2026-28.

Albritton recordó que Boyd ingresó junto a él a la Cámara de Representantes en 2010 como parte de una amplia clase de legisladores novatos. Desde entonces, destacó, se convirtió en “un amigo y confidente de gran confianza”, subrayando su trayectoria como empresario, hombre de familia y legislador respetado por su ética de trabajo, intelecto y capacidad para enfrentar retos con buen humor y liderazgo.

Trayectoria y liderazgo de Boyd en Florida

Actualmente, Jim Boyd se desempeña como líder de la mayoría republicana en el Senado de Florida y representa al Distrito 20, que incluye partes de los condados de Manatee y Hillsborough. Bajo la presidencia de Ben Albritton, forma parte del Comité Conjunto de Supervisión del Asesor Público, la Comisión Conjunta de Presupuesto Legislativo, el Comité de Agricultura, el Comité de Banca y Seguros, el Comité de Política Fiscal, el Comité de Industrias Reguladas y el Comité de Reglamentos.

Antes de ser elegido para el Senado en 2020, Boyd sirvió en la Cámara de Representantes de Florida entre 2010 y 2018. Además, ejerció como comisionado del Distrito de Bomberos de North River, bombero voluntario/técnico de emergencias médicas y miembro del Concejo Municipal de Palmetto.

Compromiso comunitario y vida personal

Más allá de la política, Boyd ha sido un miembro activo de su comunidad. Ha participado en varias juntas directivas de voluntariado, incluyendo la Junta de Gobernadores de Manatee Memorial y la Junta de Impulsores Seminole.

Originario del condado de Manatee, donde ha vivido toda su vida, Boyd es propietario de una empresa familiar, Boyd Insurance & Investments, dedicada a ayudar a familias y negocios de Florida a proteger su patrimonio. Se licenció en la Universidad Estatal de Florida en 1978. Está casado desde hace más de 40 años con su esposa Sandy, con quien tiene dos hijos adultos, Ansley y Austin, y tres nietos, todos residentes en el condado de Manatee.

Continuidad de la mayoría republicana

Con la designación de Boyd, el Senado de Florida continuará bajo control republicano, extendiendo una mayoría que ya supera las tres décadas.

“Ahora más que nunca, los floridanos muestran un fuerte respaldo a una agenda conservadora, guiada por líderes que defienden la fe, la familia, la dignidad del trabajo y la libertad. Jim Boyd es el líder adecuado para continuar este legado en el Senado”, afirmó Albritton. De ser ratificado en octubre, Boyd se convertirá en el presidente número 92 del Senado de Florida.

[email protected]

