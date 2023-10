Javier Milei seduce a los jóvenes argentinos

"No veía una salida, estaba por irme a España, visa, todo, y de repente veo a un loco en la tele que dice ‘no viajen, quédense, apuesten por el país'", dijo Noelia González, una joven de 25 años, terminó por unirse a la campaña de Milei y hasta convenció a sus padres de votar por él y no por el candidato oficialista Sergio Massa.

"Defiende mucho a la familia, a la propiedad privada… es un revolucionario", dijo la joven a quien le agrada la comparación de Milei con Jair Bolsonaro o Donald Trump. "Al que quiere hacer algo distinto lo tildan de malo, de nazi", se queja.

El voto de los jóvenes

En las próximas elecciones de este 22 de octubre están convocados a votar 35.3 millones de argentinos, de los cuales 9.5 millones tienen edades entre los 16 y 29 años.

Alfredo Serrano, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), dice que la popularidad de Milei entre los jóvenes se explica por la crisis de representatividad de los partidos. Aunque, Serrano advierte que el voto joven es volatil, "ahora están, mañana no sabemos". Y concluye que "a medida que la ciudadanía argentina va creciendo en edad, termina alejándose de estas preferencias".

Según las encuestas, Milei tiene las preferencias en la intención de voto, pero esto no le será suficiente para ganar en la primera vuelta. Los escenarios prevén que el candidato de La Libertad Avanza pasará a un balotaje del 19 de noviembre junto al ministro de Economía, Sergio Massa, candidato del peronismo. La conservadora Patricia Bullrich se queda atrás, de acuerdo a los sondeos a la fecha.

Javier MIlei AP El economista y diputado argentino, Javier Milei. AP

"Vos ves que a tu mamá y a tu papá les falta plata, que viven puteando a los políticos que hay, y un día lo ves en YouTube, le das play, empezás a escucharlo al chabón hablar y es algo que te queda. No te quiere ver de tonto como todos los políticos... Va de frente, es muy explícito", dijo Tiago, un joven que asistió a un mitín de Milei en Buenos Aires.

Argentina en el contexto global

Sin embargo, hay analistas que consideran que el auge de Milei se debe analizar en un contexto más amplio, en el que entran otros políticos como Donald Trump, en EEUU; Jair Bolsonaro, en Brasil; José Antonio Kast, en Chile, o Giorgia Meloni, en Italia, que aunque tienen sus particularidades, tienen tintes comunes, reseñó elpais.com.

Para el politólogo Javier Caches no es suficiente atribuir el triunfo de Milei en Argentina al descontento por los últimos gobiernos entre 2015 y 2023. El experto dice que no hay explicación del por qué ese voto "castigo" lo capitaliza Milei y no otros candidatos emergentes como Juan Grabois, quien aboga por la "justicia social" y compitió en la interna peronista con Massa.

Cultura antiprogresista

Otro factor que ha favorecido a la popularidad conquistada por Milei entre los más jóvenes es el auge de una cultura online progresista, que creció durante la pandemia por el COVID-19, debido al descontento con las restricciones sanitarias. Los jóvenes se sintieron atraídos por su discurso que habla de la meritocracia, es contrario a las políticas de género y partidario del libre porte de armas.