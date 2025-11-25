José Calabrés: La única transición posible en Venezuela es reconocer al presidente electo

Por: José Calabrés.- Hablar hoy de escenarios para la salida de Nicolás Maduro suele convertirse en un ejercicio que ignora un hecho fundamental: En Venezuela ya hubo un proceso electoral legítimo y reconocido por la ciudadanía y su ganador fue Edmundo González Urrutia . Cualquier análisis serio debe partir de esa realidad.

No existe un vacío que deba ser llenado mediante una negociación abstracta ni un proceso nuevo que deba organizarse desde cero. En Venezuela ya se votó, ya se decidió y ya existe un mandato claro que solo espera ser ejecutado.

Narcotráfico Cártel de los Soles y Maduro como su líder, a días de ser designados terroristas por el Departamento de Estado

En ese sentido, pensar en que para salir de la narco dictadura hay que ir a una nueva elección constituye una perversión del principio democrático. Equivale a convalidar el fraude de quien usurpa el poder y a justificar que la voluntad popular puede ignorarse si al régimen le conviene. La legitimidad ya está definida y no está en Miraflores. Esa “propaganda” mediatica que busca cementar la idea de que si Maduro y su combo salen habrá una “crisis institucional, vacío de poder, guerra civil” o cualquier otra cosa, no es más que una retórica sembrada por el mismo régimen para mantener la idea de que es mejor quedarse con Maduro que salir de él.

Tampoco puede considerarse viable ni ética ninguna propuesta que plantee una prolongación del madurismo mediante la figura de un heredero del poder. Venezuela no es una monarquía y la sola noción de “heredar el poder” es reconocer la existencia de una dictadura.

Maduro no está en el ejercicio del poder por voluntad ciudadana sino por la fuerza y por el control de las instituciones. A este punto, el CNE de la dictadura no ha mostrado actas, pero se hizo del poder de manera irrita. Mientras permanezca como figura central o como “garante” de un supuesto equilibrio, lo único que se garantiza es la continuidad de un cartel de narcotraficantes que han secuestrado el poder.

Observo además, preocupado, que se insiste en algunos medios en la idea de que la salida de Maduro podría generar vacíos de poder o un caos político que pondría en riesgo al país. No puedo dejar de pensar que estos medios son solo repetidores de una propaganda financiada por el Cartel de los Soles para generar matrices de opinión que les favorezcan. Pero preocupa la gente que se cree esa narrativa que no solo es imprecisa sino absurda, porque en Venezuela sí existe un liderazgo legítimo, preparado y articulado. María Corina Machado y Edmundo González están listos para asumir responsabilidades de inmediato, para conducir un proceso de reorganización institucional y para restaurar la legalidad sin dilaciones.

Decir que la salida del usurpador dejaría un país sin dirección es desconocer que ya existe un gobierno electo, con un proyecto claro y con equipos listos para iniciar la transición.

El problema no es la falta de alternativa sino la obstinación del usurpador en sostener un poder que no le pertenece, y la comunidad internacional debería entender que hablar de un “acuerdo” para que Maduro permanezca un tiempo más o para que designe un sucesor es aceptar que el sufragio venezolano carece de valor.

La verdadera solución, la única que respeta al país y que puede conducir a una estabilidad real, es simple: La salida del usurpador y la entrada inmediata del presidente electo. Nada más y nada menos. Venezuela no necesita inventar rutas paralelas ni negociar derechos básicos. Necesita que se cumpla la ley, que se respete el voto y que se retire quien nunca debió permanecer en el poder.

Maduro no requiere un nuevo proceso electoral. Requiere dejar el poder porque ya perdió una elección. El país no necesita un heredero del madurismo. Necesita recuperar la República.

La transición ya está definida. Solo falta que se den las condiciones para que esta ocurra. Lo que suceda después deben decidirlo los venezolanos.