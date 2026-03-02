lunes 2  de  marzo 2026
Hermanos Contreras no esconden su alegría por jugar juntos con Venezuela en el Clásico Mundial

William y Willson Contreras cumplirán otro objetivo familiar en esta edición del Clásico Mundial, cuando unan fuerzas para buscar el primer título de Venezuela

William Contreras (izq), de los Cerveceros de Milwaukee, conversa con su hermano Willson, en ese momento de los Cardenales de San Luis, durante un encuentro entre ambos equipos, el 26 de abril de 2025.

JEFF LE / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

La familia Contreras ha tenido múltiples motivos para festejar en los últimos años. La llegada de Willson a las Grandes Ligas con los Cachorros de Chicago y su título de Serie Mundial en 2016. Cuatro temporadas después, William, hermano menor del ahora jugador de los Medias Rojas de Boston, se estrenó en el máximo escenario con los Bravos de Atlanta, antes de pasar a los Cerveceros de Milwaukee en 2023.

Por si fuera poco, la dupla tuvo la oportunidad de hacer equipo con la Liga Nacional en el Juego de Estrellas de 2022. Después de tantos logros, es posible que la familia venezolana llegara a la conclusión de que nada podría compararse a lo ya vivido, pero entonces llegó la convocatoria para la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol.

William y Willson son dos de los pilares ofensivos que tendrá Venezuela en el torneo, donde los sudamericanos buscarán hacer valer su chapa de potencia mundial en el béisbol y alcanzar su primera final del certamen.

"Va a ser increíble", aseguró Willson, en declaraciones recogidas por el portal oficial de la MLB. "Creo que representar a Venezuela será un sueño hecho realidad, especialmente con mamá y papá en las gradas y nuestra familia allí. Significa mucho para nosotros. Significa mucho para mí, porque siempre he sido una voz para el país y llevar 'Venezuela' en el pecho significa mucho para mí, así que quiero jugar duro. Quiero jugar con orgullo. No veo la hora de compartir ese momento con mi hermano", agregó.

La diferencia de edad entre ambos (Willson, 33, es cinco años mayor que William) impidió que pudieran ser compañeros de equipo durante sus respectivas infancias. El careta de los Cerveceros tenía apenas 11 años de edad cuando su hermano debutó como profesional con los Cachorros.

Ahora, ambos uniformados con la siempre favorita Venezuela, los hermanos Contreras tendrán la oportunidad de disfrutar una experiencia que no se presenta muchas veces.

Siempre dispuesto a ayudar

Como el mayor, William siempre intenta ayudar a su hermano, aunque el tres veces All-Star admite que hace lo posible por respetar su espacio.

"Me gusta darle su espacio para que haga lo suyo", expresó Willson. “Pero digamos que estoy viendo uno de sus turnos al bate y no me gusta algo que veo, ahí es cuando me acerco y lo llamo o le mando un mensaje de texto. Seguimos en contacto, no tanto como en la temporada muerta, pero tenemos contacto".

