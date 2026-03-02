lunes 2  de  marzo 2026
TRANSICIÓN

Edmundo González Urrutia se ausenta del foco público mientras se recupera de una dolencia de salud

El presidente electo de Venezuela estará de reposo durante los próximos días, tras recibir atención médica en la cadera, según informó su equipo de prensa

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia durante una reunión de trabajo y planificación en Oslo, Noruega.

@EdmundoGU
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El líder opositor Edmundo González Urrutia, quien resultó presidente electo de Venezuela en 2024, estará ausente de la actividad pública por varios días, tras recibir atención médica por una "dolencia" de salud, específicamente en la cadera, informó este lunes su equipo de prensa.

González guardará reposo durante los próximos días y, por lo tanto, "no atenderá compromisos públicos ni concederá entrevistas mientras cumple este proceso de recuperación", añadió el equipo en un comunicado publicado en la red X.

Edmundo González Urrutia sostuvo una llamada con Juan Pablo Guanipa, quien, tras ser excarcelado, recibió arresto domiciliario y se le impuso una tobillera electrónica. Su firmeza y serenidad son testimonio del compromiso democrático que muchos venezolanos mantienen aun en condiciones restrictivas, señaló
No obstante, se mantiene atento a los asuntos del país y en contacto permanente con su equipo que informó además que González “reanudará plenamente su agenda en cuanto cuente con autorización médica", según el texto en el que agradece las muestras de afecto recibidas.

El reporte de salud coincide con el reciente anuncio de María Corina Machado, líder política y Nobel de la Paz 2025, su regreso al país del que salió a finales de ese año para recibir el Premio tras un largo período de clandestinidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2028477044783190044&partner=&hide_thread=false

María Corina Machado, muy pendiente

Tras informarse sobre la atención médica del líder opositor, María Corina Machado, quien impulsó el triunfo electoral de González, aseguró en su cuenta que los venezolanos estarán "muy pendientes" de su salud y rezan para su pronta recuperación para que siga adelante con su "extraordinario trabajo".

El domingo, Machado afirmó desde EEUU donde se encuentra que regresará a Venezuela "en pocas semanas" con el objetivo de "garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible".

Ambos opositores formaron una dupla de cara a las presidenciales de julio de 2024 y aseguran que Maduro fue derrotado, por lo que reclaman que el chavismo entregue el poder para que se inicie una transición democrática en Venezuela.

González Urrutia, asilado en España tras su salida forzada de Venezuela en 2024, reclama la presidencia del país al asegurar, con base a actas e informes de misiones de observación, que derrotó a Nicolás Maduro, a quien el CNE proclamó la noche del 28 de julio de ese año, y se aferró al poder.

FUENTE: Con información EFE, red X

