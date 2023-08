Joven chilena cree que las mujeres tienen mucho qué dar por la naturaleza

“La mayoría de los activistas comenzaron a trabajar por el medioambiente a causa de un evento traumático en sus vidas o en sus comunidades: inundaciones, aluviones, etc., pero es mi caso no fue así. No hubo un evento dramático que me llevara a entender que la crisis climática era una realidad. Sin embargo, en el año 2019 comenzó a gestarse una ola mundial de educación y concientización que llegó a mi ciudad natal, Talca, ubicada en el sur de Chile, y junto a grupo de estudiantes fuimos creando una comunidad que hoy se consolida como un movimiento internacional a favor del medioambiente”, dijo Catalina Santelices Brunel a HUELLA ZERO, quien a los 16 años comenzó a desarrollarse como activista.