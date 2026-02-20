Juan Pablo Guanipa: Mi libertad plena busca hacer creer que Ley de Amnistía es la mejor del mundo

El líder político venezolano Juan Pablo Guanipa hace un gesto después de su liberación de la prisión Helicoide en Caracas el 8 de febrero de 2026.

CARACAS. - Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor venezolano y cercano a la líder María Corina Machado, dejó de ser preso político del régimen de Venezuela: fue el primero en obtener “libertad plena” en la madrugada de este viernes, tras ser sancionada y promulgada la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, luego de dos detenciones arbitrarias en nueve meses.

“Quiero anunciarles que gracias a Dios me encuentro en libertad plena ”, dijo en un video por la red X y reiteró su disposición de “promover la reconciliación siempre que parta desde la verdad y de la voluntad de cambio de los venezolanos”.

También aseguró, en declaraciones posteriores, que su nueva condición, sin la medida de casa por cárcel ni el grillete electrónico en el tobillo “se produce para generar la sensación de que la Ley de Amnistía es la mejor del mundo, que salí en libertad por las bondades de una ley que es chucuta”.

Sin embargo, la libertad de Guanipa no parece ser consecuencia de la aplicación de la ley, según su abogado Joel García al ser consultado sobre cómo se obtuvo la liberación real del emblemático dirigente político. Además, la norma no estaba en vigor al no ser publicada en Gaceta Oficial.

Libertad sin amnistía

Según dijo, fue acordada “de oficio” por el tribunal que lo procesó por cinco graves delitos que le fueron atribuidos, entre ellos terrorismo, traición a la patria y conspiración con gobierno extranjero”; y no por solicitud ante el tribunal, como lo establece la ley.

“Una de las cosas curiosas de esta Ley es que establece que para ser beneficiario de la aplicación es obtener la libertad a solicitud de parte, es decir, que la persona misma o a sus abogados, lo solicita ante el tribunal competente, pero en este caso de Guanipa no se hizo, el tribunal lo hizo de oficio”, explicó.

El procedimiento sería el mismo para otros presos políticos cuya libertad plena se acordaría también hoy.

La boleta de notificación emanada del tribunal primero especial con competencia en terrorismo en su punto único decretó el “cese inmediato de las medidas cautelares sustitutivas impuestas por este juzgado el 8 de febrero”, y señala que en consecuencia se acuerda la libertad plena.

“Quizá se hizo así porque solicitarla cada quien retrasaría mucho más la decisión. Y la mayoría tienen defensores públicos”, comentó.

Guanipa sin riesgos

García, quien ha criticado la ley por ser selectiva y no general y amplia como lo establece su artículo 1, se sorprendió porque el oficio no solo no cita a la Ley de Amnistía a la que supuestamente se debería la decisión, sino que además no señala expresamente el cierre del proceso penal, es decir, la extinción penal.

Atribuyó ambas omisiones a “errores que indican desconocimiento o ignorancia en nuestros tribunales”, lo que evidenciaría la necesidad de mayor adiestramiento de los jueces sobre la aplicación de la nueva ley.

El abogado aseguró que esto no representa ningún riesgo para Guanipa quien ha mantenido su firma posición crítica frente al régimen.

“La amnistía se aplica por un hecho pasado, no para otra situación”, aclaró, y expresó su satisfacción por su asistido. "Bienvenida esa libertad, bienvenida como debe ser con todos, porque la igualdad ante la ley tiene que prevalecer".

