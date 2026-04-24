viernes 24  de  abril 2026
COMICIOS

Juez de Perú rechaza pedido de detención del exjefe del órgano electoral, pero avala allanamientos

La Policía Anticorrupción allanó en la madrugada de este viernes, a una docena de inmuebles vinculados con personas involucradas en las irregularidades

Los comicios del 12 de abril, en Perú están cuestionados por las presuntas irregulares que se cometieron (AFP)
Los comicios del 12 de abril, en Perú están cuestionados por las presuntas irregulares que se cometieron (AFP) AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA.- La Justicia peruana rechazó la solicitud de la Fiscalía para detener preliminarmente a Piero Corvetto, el jefe a cargo de la organización de las elecciones generales, que dimitió el martes en medio de las presiones e investigaciones abiertas por las irregularidades suscitadas en los comicios, y bajo amenazas del candidato ultraderechista Rafael López Aliaga, que denuncia sin pruebas un fraude deliberado en su contra.

El juez Juan Manuel Chuyo no aceptó la solicitud planteada por el Ministerio Público, pero validó el desarrollo de allanamientos en una docena de inmuebles, entre ellos el domicilio de Corvetto, que se practican desde la madrugada de este viernes como parte de una investigación por la presunta comisión del delito de colusión.

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Corvetto dimitió el martes como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al ser señalado como culpable de las demoras en el traslado y reparto del material electoral, que provocaron que el sufragio se extienda en forma inédita un día más en Lima; así como los fallos en el repliegue y custodia de los votos emitidos.

Pese a que la renuncia de Corvetto está prohibida por ley mientras haya un proceso electoral en marcha, esta fue aceptada rápidamente por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el órgano de control de la Judicatura peruana que también designa al jefe de la ONPE, tras lo cual este organismo informó que su gerente general, Bernardo Pachas, asumiría la jefatura interina hasta el término del proceso electoral.

Estas irregularidades han alimentado las denuncias de fraude electoral lanzadas sin pruebas por el ultraconservador López Aliaga, quien señala un contubernio en su contra al ver que se quedará fuera de la segunda vuelta en detrimento del izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

López Aliaga amenazó a Corvetto y al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, al exigir que se anulen las elecciones o se convoque a una jornada supletoria de votaciones en Lima, su bastión electoral.

Con el 95.1 % del escrutinio, la candidata derechista Keiko Fujimori es la más votada, con el 17.05 %; seguida por el izquierdista Roberto Sánchez, con el 12.03 %, y López Aliaga, con el 11.90 %. Los dos primeros se perfilan para disputarse la segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

Incautan teléfonos móviles y computadoras

Entre los inmuebles registrados en el marco de la investigación por la presunta comisión de colusión agravada se encuentra el del representante legal de la empresa Galaga, contrada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) -que encabezaba Corvetto- para el reparto del material electoral.

El reparto de material se hizo tarde en numerosos locales de votación de Lima, lo que llevó a grandes retrasos en la apertura de los colegios.

El fiscal Raúl Martínez, quien está a cargo del caso, realizó una diligencia de allanamiento e incautación de teléfonos, computadores y documentos.

Medios locales detallaron que las autoridades también allanaron los domicilios de los exfuncionarios de la ONPE José Samamé y Juan Phang, a cargo de la gestión electoral y producción electoral, respectivamente.

Desde el mismo día de las elecciones generales, la Fiscalía investiga los problemas ocurridos durante la jornada, especialmente el retraso de la llegada de material electoral a los centros de votación en Lima, que provocó grandes demoras en la apertura de locales e incluso que 13 de ellos tuvieran que abrir al día siguiente, en una decisión inédita.

Corvetto dimitió este martes a la jefatura de la ONPE en medio de las críticas e investigaciones por las demoras en reparto del material, así como los fallos en el repliegue y custodia de los votos emitidos.

FUENTE: Con información de EFE

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