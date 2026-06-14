Fujimori sale de Perú en medio del recuento de votos para cumplir con un viaje familiar

Keiko Fujimori informó que durante su viaje estará en comunicción con su equipos. (AFP)

LIMA. Keiko Fujimori anunció que viajará fuera del país unos días en medio del recuento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que por ahora goza de una ligerísima ventaja con respecto a su rival, Roberto Sánchez.

Este domingo, 14 de junio, la Oficina Nacional de procesos Electorales (ONP) en su página oficial daba cuenta de que la diferencia a favor de la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) era de 18.488 votos sobre su rival Roberto Sánchez de Juntos por el Perú

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Fujimori acompaña así a una de sus hijas, Kyara, en un compromiso anterior a la votación.

“Antes de la elección, le hice una promesa a Kyara: estar a su lado en su primer viaje al inicio de esta nueva etapa de su vida. Ha llegado el momento de cumplir esa promesa”, publicó la líder de Fuerza Popular en redes sociales.

La candidata destacó que se trata de un viaje estrictamente familiar. “Estaré fuera del país solo por unos días. Me mantendré en comunicación permanente con el comando nacional de personero”.

Hubo manifestación en Perú

Centenares de seguidores del candidato de izquierda en las elecciones presidenciales de Perú, Roberto Sánchez, manifestaron este sábado,13 de junio, en Lima contra un regreso del fujimorismo cuando los resultados parciales dan una ligera ventaja a su rival de derecha, Keiko Fujimori.

Roberto Sánchez propuso el viernes a Keiko Fujimori solicitar de manera conjunta un recuento total de los votos, lo que fue rechazado por el bando de la candidata de derecha hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000).

"Por justicia y dignidad, Fujimori nunca más", gritó la multitud reunida en el centro de Lima antes de marchar detrás de una gran pancarta que proclamaba: "¡No al fraude!".

"Aquí el ganador es el señor Roberto Sánchez y nosotros vamos a exigir a este jurado (nacional de elecciones, JNE) que respete el voto popular, la voluntad del pueblo", dijo Daniel Cerron, maestro de escuela de 57 años de edad.

Los manifestantes marcharon hasta la sede del JNE, protegida por un importante despliegue policial.

El escrutinio está en su fase final con el examen de actas de votación impugnadas y de los recursos presentados ante las jurisdicciones electorales.

Según el presidente de la autoridad electoral, el resultado definitivo no podría conocerse solo hasta dentro de dos semanas debido a la revisión de los recursos.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press, Radio Carcol y AFP