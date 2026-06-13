El incierto futuro de Perú: votos divididos retratan la sociedad

Keiko Fujimori contará con una bancada fuerte en el Congreso, pese a que no será mayoría (AFP)

LIMA A casi una semana de haberse efectuado la segunda vuelta electoral en Perú, el panorama del país andino ha variado poco, la inestabilidad política se agudiza y la gobernabilidad se ve lejana.

Esta votación tan polarizada colocó a los electores a escoger en los extremos: izquierda con Roberto Sánchez, y derecha con Keiko Fujimori.

PERÚ Keiko Fujimori se impone a Sánchez en las presidenciales de Perú con un 98,2% escrutado

El voto dividido dejó a Perú frente a un “abismo”. Retratan la fractura de la sociedad y perpetúa más la falta de legitimidad de la gobernante electa que tendrá obligatoriamente que hacer coaliciones parlamentarias para poder “sostener” su mandato.

El 18 de abril, Francisco Belaúnde, analista político, abogado e internacionalista, hizo el pronóstico, para Diario Las Américas. En esa oportunidad afirmó: “Si Keiko Fujimori gana la elección en segunda vuelta, podría ser que sí se logre algo de estabilidad, porque ella va a tener una bancada importante. Eventualmente, podría mantenerse en el poder”,

El resentimiento social

Luis Fernando Nunes, analista político y experto electoral, interpreta para Diario Las Américas, el significado de esta elección, con un resultado tan cerrado, el resentimiento social de la población. “Lamentablemente”, dijo

“Este es un país muy dividido, es un país donde hay racismo. Ayer entrevisté a una persona que me dijo: ‘Voté por Roberto Sánchez por j…, no porque crea que me va a resolver mis problemas’. Hay racismo entre la clase rica, entre pobres y ricos, entre pobres, entre los que son de la capital versus los que son de la selva. Versus de los que son de la parte andina”. “Este es un país muy dividido, es un país donde hay racismo. Ayer entrevisté a una persona que me dijo: ‘Voté por Roberto Sánchez por j…, no porque crea que me va a resolver mis problemas’. Hay racismo entre la clase rica, entre pobres y ricos, entre pobres, entre los que son de la capital versus los que son de la selva. Versus de los que son de la parte andina”.

Nunes expuso que una de las situaciones increíbles que se vivió en este balotaje fue en zonas pobres como Ayacucho, donde el papá de Keiko, Alberto Fujimori acabó con el grupo subversivo Sendero Luminoso, y la gente vota por Roberto Sánchez, que está llevando al Congreso gente ligada a movimientos narcoterroristas. “Esa es la contradicción de un pueblo realmente mal. Alguna vez, Simón Bolívar dijo que este pueblo, el Perú, era de extrañas personas y actuaciones”.

Belaúnde manifiesta que ha sido común en los últimos años en Perú, votaciones con márgenes estrechos. “No hay ninguna novedad. Lo que traduce básicamente es una división del país que viene ya de atrás. Entonces, esto no es sorprendente”.

Belaúnde considera que es lamentable y más, si van unida a denuncia de fraude infundada, porque eso agrava aún más la polarización y la división. “Lo estamos viendo ahora desde la izquierda y también de la derecha, por supuesto”, dice.

El reflejo de la inestabilidad política se ve en que el país andino, con el nuevo mandatario que será, el presidente número nueve en la última década.

El sube y baja del balotaje

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desde el mismo 7 de junio, comenzó a publicar resultados a medida que se iban escrutando actas.

El 8 de junio, hasta el mediodía, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) iba arriba en el balotaje, pero a medida que pasaba el tiempo, su rival, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) ganaba terreno y se perfiló como victorioso, aunque con un estrechísimo margen.

El 9 de junio, Fujimori recortaba la distancia, pero aún no llegaba a superar el porcentaje de su contendiente. Pero luego, la votación en el exterior, entre otras cosas, le dio el empujón final para lograr la victoria.

Analistas calcularon que para este fin de semana (13 y 14 de junio) las tendencias estarían más claras, aunque no serían definitivas aún. Sin embargo, el jefe de la ONPE, Bernardo Pacha, informó que el resultado final del balotaje se conocerá en un plazo de dos semanas o incluso más.

Haciendo historia, esta no es la primera vez, que Fujimori tiene un resultado tan cerrado. En 2016, Keiko perdió contra Pedro Pablo Kuczynski por 40.000 votos.

Nunes comenta que esa incertidumbre de esa época fue muy grande y luego, se repite una circunstancia similar en 2021, cuando la candidata de Fuerza Popular es aventajada por Pedro Castillo, igualmente, por 40.000 sufragios.

“Ahorita, por primera vez es menor que eso, se está hablando de décimas, 0,6 %, o sea que el resultado cerrado implica que un candidato pueda terminar ganando con 50,1%, o 50,5% y que la persona que pierda obtiene por 49,9, o 49,5%. Eso es un resultado cerrado”, acotó.

“Para el Diario de las Américas recordemos que hubo un ejemplo en EEUU cuando un candidato presencial creo que fue Bush, hijo, llegó a ganar en la Florida por un voto”, comentó Nunes.

La cábala del cuarto intento

Keiko Fujimori al lograr la victoria en esta segunda vuelta electoral no rompió la cábala de aspirantes a mandatarios que obtienen el triunfo en la cuarta oportunidad. Se uniría al clan de: Andrés López Obrador (México); Luiz Inácio Lula Da silva (Brasil) y Gustavo Petro (Colombia).

Fuerza Popular no fue suficiente para dar como vencedora a Fujimori, estuvo en juego, el endoso de votos del excandidato Rafael López Aliaga (Renovación Popular) que llegó de tercero en la primera vuelta y que denunció fraude que no se pudo probar y del Partido Popular Cristiano.

Ramiro Escobar, analista político e internacionalista, señaló que en un principio López Aliaga se había negado a darle respaldo a Fujimori, pero el 5 de junio llamó a votar por la candidata de Fuerza Popular.

Esta decisión, relata Escobar para Diario Las Américas, creó un cisma en el partido que provocó una división, porque algunos miembros consideraron que se estaba mal.

“Pero básicamente Keiko tuvo el apoyo de dos partidos de derecha”, acotó.

Aunque con el endoso de votos nunca es una transferencia del 100% de los sufragios pese a que lo ordene el líder, en este caso se calcula que 90% de la militancia de esas organizaciones sufragaron por Fujimori.

Escobar indicó que, por el lado, de Roberto Sánchez a última hora sumó apoyos de corrientes de centroizquierda y centro. “Formó como una especie de coalición antifujimorista”.

Entre los principales rostros, que lo respaldan están: Alfonso López Chau, Ricardo Belmont, (quedó en el cuarto lugar en la primera vuelta) y George Forsyth.

Fuerza parlamentaria y gobernabilidad

Las alianzas electorales jugarán un papel importante en el Congreso. Ninguno de los dos candidatos contará con una mayoría clara en el nuevo sistema bicameral, lo que obligará a realizar constantes negociaciones parlamentarias.

La derecha con, las bancadas de Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP)contará con 30 senadores. 22 de la primera y ocho, de la segunda.

El centro tiene 7 senadores del Partido del Buen Gobierno (PBG).

Mientras, que la izquierda suma un total de 18 divididos en, 14 de la bancada de Juntos por el Perú (JP) y 4 de Ahora Nación (AN).

Además, hay 5 senadores que está por definirse su inclinación.

En la Cámara de Diputados, derecha 41 de FP y 15 de RP. El centro con el PBG con 18 y, la izquierda 32 de JP y 10 de AN.

De acuerdo con un documento que entregaron a los embajadores en Perú antes de la segunda vuelta, que obtuvo Diario Las Américas en exclusiva, los escenarios, cualquiera que fuera el resultado, daban por hecho que la “negociación” es indispensable para la gobernabilidad dado que la “legitimidad inicial sería frágil”.

El documento destaca que: “FP será el actor legislativo central por tamaño, disciplina y presencia en ambas cámaras”.

El escenario Sánchez: “requeriría acuerdos de interbloques para evitar una confrontación permanente.

El escenario Fujimori: “demandaría que la mayoría legislativa de derecha se traduzca en gobernabilidad de contrapesos”.

Actuaciones por bancadas

En este panorama parlamentario la temida “vacancia presidencial”, que ahora tiene un doble cerrojo debe ser aprobada por mayoría absoluta.

FP, de acuerdo con el documento entregado a los embajadores, “sería defensivo sin necesidad de grandes alianzas. Por si sola bloquea decisiones en el Senado y en Diputados requeriría tres votos más”.

Entre los riesgos que se le pueden presentar están: puede liderar la derecha, pero no la controla por completo y si RP se desarticula o eleva sus demandas, FP tendría que negociar con bancadas de izquierda para crear mayoría.

El Congreso se instala el 26 de julio y el 28, se juramenta como presidenta Keiko Fujimori.

FUENTE: Redacción