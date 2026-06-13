sábado 13  de  junio 2026
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Catar logra punto histórico con empate agónico ante Suiza

Un tanto de cabeza de Boualem Khoukhi en el 90+4 igualó el marcador para Catar y dejó completamente abierta la carrera en el Grupo B del Mundial

El jugador de Catar, Pedro Miguel, celebra luego de que su selección anotara el gol del empate en un partido del Mundial, el 13 de junio de 2026.

El jugador de Catar, Pedro Miguel, celebra luego de que su selección anotara el gol del empate en un partido del Mundial, el 13 de junio de 2026.

EMILEE CHINN / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN FRANCISCO.- Con el entrenador español Julen Lopetegui a los mandos, Catar consiguió el primer punto de su historia en un Mundial al empatar en el descuento final 1-1 ante Suiza, este sábado en San Francisco, en un Grupo B que queda totalmente igualado.

Los suizos creían tener el triunfo en su mano, después de mantener casi todo el partido la ventaja que había logrado de penal con Breel Embolo en el minuto 17', pero un tanto de cabeza de Boualem Khoukhi en el 90+4 dejó el pulso en tablas.

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Todo está completamente abierto en el Grupo B después de su primera jornada, donde los cuatro equipos están igualados a todo, ya que la coanfitriona Canadá y Bosnia-Herzegovina también registraron un empate 1-1 en su duelo del viernes en Toronto.

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Hace cuatro años, Catar había vivido su primera participación mundialista en una cita en la que fue, además, el anfitrión, pero entonces perdió los tres partidos que disputó, por lo que es la primera vez que no sale derrotado de un duelo del torneo supremo del fútbol.

Este empate agónico permite a Lopetegui estrenarse con buen sabor como seleccionador en un Mundial, ocho años después de su rocambolesca destitución como entrenador de España en vísperas del debut de la Roja en Rusia 2018, luego de que se conociera que había fichado por el Real Madrid para después del torneo.

"Estoy muy orgulloso de este equipo. Dije a mis jugadores que incluso si no hubiéramos empatado, si no hubiéramos marcado ese gol, estaba ya orgulloso por su mentalidad y su disciplina. Pero por fortuna hemos conseguido ese gol, que es ya histórico", celebró el técnico vasco de 59 años.

Primer penal del Mundial 2026

Suiza se había adelantado gracias a la seguridad de Embolo en el 17', transformando el primer penal pitado a favor de su país en un Mundial en toda su historia y la primera pena máxima de esta edición.

Su arquero Gregor Kobel había frustado dos grandes ocasiones del atacante catarí de raíces familiares brasileñas, Edmilson Junior, en la primera mitad, pero se convirtió en estatua de sal cuando Khoukhi voló para rematar de cabeza un centro de Homam Al Amim en el 90+4, para el 1-1 definitivo.

FUENTE: AFP

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