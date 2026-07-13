lunes 13  de  julio 2026
JUSTICIA

Juicio contra piloto cubano por caso en EEUU que involucra a Raúl Castro comienza en agosto

La Fiscalía federal buscará demostrar la responsabilidad del piloto cubano Luis Raúl González-Pardo en la muerte de cuatro aviadores de Hermanos al Rescate

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Mario de la Peña, Armando Alejandre, Carlos Costa y Pablo Morales fueron abatidos por aviones de guerra de Cuba, en espacio aéreo internacional, mientras patrullaban las aguas del Estrecho de la Florida en busca de refugiados cubanos.
Mario de la Peña, Armando Alejandre, Carlos Costa y Pablo Morales fueron abatidos por aviones de guerra de Cuba, en espacio aéreo internacional, mientras patrullaban las aguas del Estrecho de la Florida en busca de refugiados cubanos. ILUSTRACIÓN / FERNANDO PINILLA
El dictador cubano Raúl Castro saluda durante un evento partidario en Santiago de Cuba.

El dictador cubano Raúl Castro saluda durante un evento partidario en Santiago de Cuba.

AFP
El dictador cubano Raúl Castro en un evento del 1 de mayo de 2026, en La Habana, Cuba.

El dictador cubano Raúl Castro en un evento del 1 de mayo de 2026, en La Habana, Cuba.

AFP
El dictador cubano Fidel Castro (izq.) es asistido por su hermano Raúl Castro, ministro de las Fuerzas Armadas, para tomar asiento el 23 de diciembre de 2004 en La Habana.&nbsp;

El dictador cubano Fidel Castro (izq.) es asistido por su hermano Raúl Castro, ministro de las Fuerzas Armadas, para tomar asiento el 23 de diciembre de 2004 en La Habana. 

ADALBERTO ROQUE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El juicio contra el piloto cubano Luis Raúl González-Pardo por la muerte de cuatro aviadores de la organización cubano-estadounidense Hermanos al Rescate, un caso en Estados Unidos en el que también está acusado el exgobernante cubano Raúl Castro, comenzará en Miami el 24 de agosto.

El juez federal Darrin Gayles, del Distrito Sur de Florida, fijó a partir de esa fecha un plazo de dos semanas para definir con un jurado si es culpable González-Pardo, el único detenido de los seis cubanos, incluyendo Castro, a los que EEUU imputó en mayo, según revelaron documentos judiciales disponibles este lunes.

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Castro, González-Pardo y los demás afrontan cargos por conspiración para matar estadounidenses y asesinato por el derribo en 1996 de dos aeronaves en las que iban tres ciudadanos de EEUU y un residente legal del país, todos de origen cubano del grupo Hermanos al Rescate, que auxiliaba a balseros que huían de Cuba.

Fraude migratorio

González-Pardo estaba detenido desde noviembre de 2025 por un caso aparte de fraude migratorio, por el que recibió en mayo pasado una sentencia de siete meses de prisión.

El piloto, quien llegó en abril de 2024 bajó el programa migratorio de 'parole' humanitario del expresidente Joe Biden (2021-2025), presentó "declaraciones falsas" sobre su pertenencia a la Fuerza Aérea de Cuba de 1980 a 2009 en su formulario I-485 para ajustar su estatus migratorio, según el Departamento de Justicia.

Por el caso de Hermanos al Rescate, la jueza Enjolique A. Lett ordenó el 23 de junio su arraigo, pues el Gobierno argumentó que había "un riesgo serio de que no apareciera" en el juicio.

Este es el primer juicio después de que el Departamento de Justicia presentó el 20 de mayo una acusación criminal contra Castro y los demás cubanos por la muerte de los cuatro aviadores de Hermanos al Rescate: Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales.

Los cargos, que implicarían una condena máxima de pena de muerte o cadena perpetua para Castro, de 95 años de edad, llegaron en un momento en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, incrementa las sanciones contra el régimen de Cuba.

FUENTE: Con información de EFE

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