María Corina Machado y Edmundo González reciben Premio de Convivencia en España por su vocación democrática

Edmundo González Urrutia recibió Premio Convivencia de la Fundación Manuel Broseta en España, conferido también a María Corina Machado. En la foto junto al presidente del Senado, Pedro Rollán (2i) y el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (i) en el Senado el 13 de julio 2026

MADRID .- Los líderes de la oposición venezolanos María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia fueron reconocidos este lunes con el XXXIV Premio de Convivencia que otorga la Fundación Profesor Manuel Broseta de España que valora el compromiso con la defensa de la libertad , la democracia y los valores de convivencia en Venezuela .

El galardón fue recibido por González de manos del presidente del Senado, Pedro Rollán; del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y del presidente de la Fundación Profesor Manuel Broseta, Vicente Garrido, durante el acto en el Senado.

VENEZUELA María Corina Machado: la urgencia de certezas e instituciones en Venezuela es mayor, es un "Estado fallido"

PRONUNCIAMIENTO María Corina Machado asegura que su regreso a Venezuela "es una promesa"

Machado se excusó de no estar presente en la ceremonia y fue representada por el secretario político de su organización Vente Venezuela en España, Tomás Arias, quien tuvo a su cargo leer el mensaje de agradecimiento.

El presidente del jurado del Premio Convivencia, Jordi Sevilla, manifestó su apoyo total a la democracia en Venezuela, tras destacar que los dos opositores buscan “una vía pacífica al cambio y la transformación de Venezuela”, se informó.

Garrido, por su parte, defendió las “elecciones libres y periódicas” en el país con “la pertinente observancia internacional, el reconocimiento de los derechos fundamentales y, en especial, el de expresión, y la separación de poderes”. “Eso es lo que los galardonados quieren para su Venezuela”, añadió,

Machado, compromiso con Venezuela

“Con gran dolor debo decir que es, precisamente, el compromiso profundo con esos mismos valores el que me lleva hoy a ofrecerles mis más sentidas disculpas por no acompañarles, de cuerpo presente, en la celebración de esta ceremonia”, dijo Machado en su mensaje leído por Arias.

Tras destacar la figura del profesor Broseta como referente del “trabajo constante, coraje cívico, responsabilidad ciudadana y compromiso genuino con nuestro país”, abordó la emergencia en Venezuela tras los dos fuertes sismos que dejaron una catástrofe principalmente en zonas del norte del país.

Puntualizó que la tragedia agrava la crisis que atraviesa Venezuela durante años.

“Nos toca ahora asumir también el dolor profundo que nos producen la ausencia de miles de fallecidos y la necesidad de atender, de inmediato, a miles de familias damnificadas. Esta emergencia ha trastocado por completo nuestras vidas”.

No obstante, dijo, en Venezuela sigue viva la determinación de “levantarse” y recuperar la libertad.

“Venezuela está triste, pero entera. Nuestra voluntad de ser libres es indeclinable e inmune al desaliento. Por encima del régimen autocrático y criminal, de las vicisitudes geopolíticas y de las catástrofes naturales, los venezolanos proseguimos nuestra marcha hacia la libertad”.

FUENTE: Con informacioón de lasprovinciias.es; monitoreamos.com; EFE