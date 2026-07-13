lunes 13  de  julio 2026
GUERRA

Ataques con drones matan a cuatro personas en Rusia

Los aliados de Ucrania se reunirán el lunes en París con el objetivo de incrementar la presión sobre Rusia para poner fin a la guerra.

AFP Ucrania

Ataques ucranianos con drones mataron a cuatro personas e hirieron a otras siete en Rusia, incluidos tres fallecidos en la región de Moscú, informaron el lunes las autoridades locales.

"En la localidad de Pionersky, en Istra, tres personas murieron y otras tres resultaron heridas por la caída de drones", escribió en Telegram el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov.

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Agregó que otras dos personas resultaron heridas en la localidad de Solnechnogorsk tras un ataque de drones contra un edificio de apartamentos.

Según él 81 drones fueron derribados durante la noche en la región de Moscú.

En la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, una mujer murió a causa de un dron en la localidad de Beriozovka y dos hombres fueron heridos en la explosión de otro aparato en la misma región, dijeron las autoridades en un comunicado.

Entretanto, otro ataque con drones desató un incendio en una zona industrial en la región sureña rusa de Stavropol, informó el lunes el gobernador regional Vladimir Vladimirov.

"El ataque causó un incendio en la zona industrial de (...) Viazniki, distrito de Shpakovski", agregó. No mencionó víctimas.

Ucrania ha intensificado sus ataques contra Rusia, en especial contra objetivos energéticos.

Aliados de Ucrania se reúnen en París

Países aliados de Ucrania se reúnen este lunes en París con el presidente Volodimir Zelenski para reafirmar el apoyo a Kiev y presionar a Rusia en busca de un alto el fuego y de negociaciones de paz, actualmente en punto muerto.

Al menos 25 gobernantes asistirán al encuentro de la "Coalición de los Voluntarios", lanzada por Francia y el Reino Unido para prestar apoyo militar a Ucrania tras la invasión rusa de 2022.

Estados Unidos, que este mes autorizó a Ucrania a construir sistemas de defensa aérea Patriot capaces de derribar misiles balísticos, no forma parte de la coalición.

La presidencia francesa insiste en que la cumbre se celebra en un momento de "unidad transatlántica" y de "dinámicas más favorables para Ucrania en el terreno".

En declaraciones al diario Ouest-France, el ministro de Relaciones Exteriores francés Jean-Noël Barrot destacó tres objetivos: apoyar a Ucrania, "especialmente en materia de defensa antiaérea", aumentar la presión sobre Moscú con "un 21er paquete de sanciones europeas", y preparar "la paz y la definición de las garantías de seguridad que serán indispensables para prevenir cualquier nueva agresión".

Europa está "en vías de convertirse en una potencia" preparada para "defenderse", afirmó el presidente francés Emmanuel Macron a las fuerzas armadas antes del tradicional desfile militar del 14 de julio en los Campos Elíseos de París con motivo de la fiesta nacional en Francia.

Zelenski y otros gobernantes asistirán al mismo.

"El mensaje que enviamos al mundo es este: sí, la paz es nuestro objetivo. Sí, valoramos la libertad y el Estado de derecho. Y sí, estamos dispuestos a luchar para defenderlos. Siempre, y con sangre si hace falta", afirmó Macron en su discurso.

La Coalición de los Voluntarios se centrará en la cooperación en materia de defensa aérea y antibalística, lo que incluye otorgar licencias para la fabricación de armas en el país.

Además se hablará de la Fuerza Multinacional para Ucrania, que se desplegará cuando concluya la guerra, porque ya dispone de un "estado mayor operativo", indicaron las autoridades francesas.

Según el Elíseo se programarán ejercicios militares conjuntos.

El Kremlin afirma estar atento a la cumbre.

"Esta es una coalición de belicistas", estimó el portavoz Dmitri Peskov, quien acusó al grupo de querer "continuar la guerra".

"Estos son los países que llevan a cabo acciones hostiles contra Rusia, así que lo vigilaremos muy de cerca", avisó.

FUENTE: Con información de EFE/AFP

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