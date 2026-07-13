lunes 13  de  julio 2026
LA DURA REALIDAD

¿Qué puedes alquilar en Miami con 1,500 dólares, según RentCafe?

Tras analizar 200 ciudades de EEUU, el estudio ubica a Miami y otras urbes del sur de Florida entre las menos asequibles para alquilar, pero hay peores

El estudio muestra la tendencia del mercado de alquiler en Florida.&nbsp;

El estudio muestra la tendencia del mercado de alquiler en Florida. 

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- Vivir solo en el sur de Florida con un presupuesto de 1,500 dólares mensuales es cada vez más difícil. En Miami, ese dinero apenas alcanza para un apartamento de 498 pies cuadrados, mientras que en ciudades más económicas del país, como McAllen, Texas, permite alquilar viviendas de tres y hasta cuatro habitaciones, según el más reciente estudio de RentCafe.

El análisis, realizado en las 200 ciudades más pobladas de Estados Unidos continental, refleja las fuertes diferencias del mercado inmobiliario nacional y las dificultades que afrontan los inquilinos del sur de Florida.

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Todas las ciudades estudiadas del área metropolitana de Miami quedaron por debajo del promedio nacional de 703 pies cuadrados que se pueden alquilar con un presupuesto de 1,500 dólares mensuales.

Poco espacio en el sur de Florida

La cantidad de espacio disponible aumenta a medida que el inquilino se aleja de Miami, aunque ninguna de las seis ciudades analizadas en el sur de Florida alcanza el promedio nacional.

En Miami, los 1,500 dólares permiten alquilar aproximadamente 498 pies cuadrados, ocho menos que en 2025. RentCafe compara esa superficie con el tamaño aproximado de un garaje para un automóvil.

La diferencia resulta aún más marcada frente a McAllen, Texas, donde el mismo presupuesto alcanza para 1,378 pies cuadrados, suficiente para un apartamento de tres o cuatro habitaciones.

En Fort Lauderdale, 1,500 dólares equivalen a unos 513 pies cuadrados, siete menos que el año anterior. Sin embargo, el principal cambio no es solo la pérdida de espacio. Por primera vez, ese presupuesto ya no resulta suficiente para cubrir el alquiler promedio de un estudio en la ciudad.

Fort Lauderdale fue la única gran ciudad de Florida que cruzó ese umbral durante el último año, según el análisis. En 2025, los 1,500 dólares representaban unos 520 pies cuadrados y podían situar al inquilino dentro de la categoría de apartamentos de una o dos habitaciones.

Hialeah, Hollywood y Miramar ofrecen más espacio

En Hialeah, ese presupuesto permite alquilar unos 576 pies cuadrados, 17 menos que el año anterior. La reducción hizo que la ciudad pasara de la categoría de apartamentos de una o dos habitaciones al segmento comprendido entre estudios y viviendas de una habitación.

En Hollywood, los inquilinos pueden obtener aproximadamente 603 pies cuadrados. La ciudad registró la mayor reducción anual del área metropolitana, con una pérdida de 22 pies cuadrados, y también descendió al rango de estudio a una habitación.

Por su parte, Miramar ofrece alrededor de 619 pies cuadrados por 1,500 dólares al mes.

Pembroke Pines constituye la única excepción favorable de las ciudades analizadas en el sur de Florida. Allí, el espacio aumentó cinco pies cuadrados con respecto al año anterior, hasta alcanzar 633 pies cuadrados.

Aun así, Pembroke Pines continúa dentro de la categoría de estudio a una habitación y permanece 70 pies cuadrados por debajo del promedio nacional.

En casi la mitad de las ciudades de país alcanza para una o dos habitaciones

Aunque el panorama es complicado en el sur de Florida, el análisis muestra que 1,500 dólares todavía permiten alquilar apartamentos de mayor tamaño en buena parte del país.

En 97 de las 200 ciudades analizadas, casi la mitad del total, ese presupuesto permite acceder a un apartamento de una o dos habitaciones, el tipo de vivienda más buscado por los inquilinos.

“En casi la mitad de las ciudades que analizamos, un presupuesto mensual de 1,500 dólares permite obtener un apartamento de una o dos habitaciones, que es lo que busca la mayoría de los inquilinos”, explicó Alexandra Both, escritora sénior y analista de investigación inmobiliaria de RentCafe.

Both señaló que las viviendas de una y dos habitaciones constituyen la mayor parte de la oferta disponible y que, recientemente, los apartamentos de una habitación se han convertido en el tipo de unidad que más se construye.

En ciudades más económicas, el dinero rinde todavía más. En Macon, Georgia, y Tulsa, Oklahoma, los 1,500 dólares pueden alcanzar para viviendas de cuatro o cinco habitaciones.

En Wichita, Toledo, Jackson, Akron, Brownsville, McAllen, El Paso y Amarillo, ese presupuesto se sitúa dentro del rango de apartamentos de tres o cuatro habitaciones.

Último lugar para Manhattan

En el extremo contrario de McAllen, Texas se encuentra Manhattan, donde ese presupuesto solo permite alquilar alrededor de 210 pies cuadrados, una superficie comparable con una habitación de residencia universitaria.

Brooklyn ocupa otra de las últimas posiciones, con 292 pies cuadrados, seguido de Queens, con 314, y San Francisco, con 307 pies cuadrados.

En 26 ciudades, $1,500 no cubren ni siquiera un estudio

Uno de los hallazgos más significativos del estudio es que en 26 de las 200 ciudades analizadas, un presupuesto mensual de 1,500 dólares no cubre siquiera el alquiler promedio de un estudio. California concentra 15 de esas ciudades, debido a la limitada oferta de viviendas, los elevados costos de construcción y la alta densidad de población en las zonas costeras.

¿Cuánto debe ganar una persona para pagar $1,500 de alquiler?

Una regla financiera ampliamente utilizada recomienda destinar alrededor del 30% de los ingresos brutos al costo de la vivienda. Bajo ese criterio, una persona tendría que ganar aproximadamente 60,000 dólares anuales para afrontar un alquiler mensual de 1,500 dólares sin superar ese porcentaje.

Sin embargo, ese cálculo no incluye todos los servicios básicos, como electricidad, agua, gas e internet. Al incorporar esos gastos, el ingreso recomendado podría acercarse o superar los 65,000 dólares anuales. Dicho en otras palabras, se debe ganar unos 65,000 dólares para poder alquilar un apartamento de 498 pies cuadrados en Miami.

En el área metropolitana de Miami-Miami Beach-Kendall, donde el ingreso familiar medio establecido para 2026 es de 89,800 dólares, según los criterios del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, los trabajadores con salarios inferiores suelen verse obligados a destinar una mayor proporción de sus ingresos al alquiler o compartir la vivienda con otras personas.

[email protected]

FUENTE: RENTCAFE

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