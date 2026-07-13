Trump notifica al Congreso la reanudación de combates en Irán y anuncia "mensaje a la nación" en plena escalada

El presidente Donald Trump ofrece declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump anunció que se dirigirá a la nación en horario estelar el jueves, en medio de una fuerte escalada de hostilidades con Irán.

"El presidente Trump dará un discurso a la nación el jueves por la noche, a las 21:00 hora del Este (01H00 GMT del viernes)", dijo el lunes el propio mandatario en una publicación en su red Truth Social.

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El republicano no dio detalles sobre el tema de su alocución y la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de detalles.

Trump notificó formalmente al Congreso que el pasado 7 de julio se reanudaron los combates en Irán, en una carta que remitió el pasado viernes y que ha trascendido este lunes.

El anuncio llega después de que Trump declarara que volvería a imponer un bloqueo naval a Irán y que Washington instauraría una tasa del 20% a los barcos que transiten por el estrecho de Ormuz.

El ejército estadounidense afirmó que el bloqueo comenzará el martes a las 20H00 GMT.

El mandatario afirmó que Estados Unidos está "tomando el control" del estrecho de Ormuz y será "el guardián del estrecho de Ormuz" y por ello cobrará "una tasa del 20% sobre toda la carga transportada, por todos y cada uno de los costos necesarios para hacer el trabajo de proporcionar seguridad.

El último gran discurso televisado de Trump a la nación fue el 1 de abril. Ese día ofreció su primera justificación pública sobre la guerra con Irán, que comenzó el 28 de febrero con los bombardeos israelo-estadounidenses.

En ese discurso desde la Casa Blanca, el presidente expuso sus argumentos a favor de un conflicto que disparó los precios del petróleo e hizo caer sus índices de aprobación.

Notificación al Congreso

Trump escribió que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo "ataques defensivos contra objetivos dentro de Irán".

El presidente comunicó al Congreso la reanudación de las actividades militares contra Irán, en virtud de la Resolución sobre Poderes de Guerra que establece que, salvo aprobación legislativa o una prórroga limitada, la operación debe terminar dentro de 60 días.

Esta notificación reaviva la tensión que existe entre la Casa Blanca y el Capitolio sobre la autoridad del presidente para continuar la guerra en Irán sin la aprobación del Congreso.

Desde que comenzó la guerra el pasado 28 de febrero, congresistas y senadores, en su mayoría demócratas, han cuestionado que Trump decidiera iniciar un conflicto que ha puesto en jaque la economía mundial y ha afectado al bolsillo de los estadounidenses.

Facultades constitucionales

La Casa Blanca argumenta que Trump actúa dentro de sus facultades constitucionales como comandante en jefe para iniciar los ataques en Irán, pero los demócratas, cuya política ha sido oponerse a todas las acciones del republicano, consideran que la guerra es ilegal y que el presidente no puede reiniciar de nuevo el plazo de 60 días para una acción militar apelando al alto el fuego del 7 de abril.

El Senado de Estados Unidos votó el 23 de junio por primera vez a favor de poner fin a la guerra contra Irán, en lo que supuso un varapalo político para Trump.

La votación, que se resolvió por 50 votos a favor frente a 48 en contra, ratificó la decisión que ya había aprobado la Cámara de Representantes a principios de junio en contra del conflicto en Medio Oriente.

La resolución, que ordenaba a Trump poner fin a la guerra o solicitar autorización para continuarla, no tenía carácter de ley, por lo que su valor fue más simbólico que real.

FUENTE: Con información de AFP y EFE