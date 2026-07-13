Aviones de la Armada estadounidense se preparan para un vuelo de combate.

El presidente Donald J. Trump anunció este lunes el restablecimiento del bloqueo naval de los puertos iraníes en el Estrecho de Ormuz tras los ataque del régimen de Teherán contra buques comerciales, lo que generó la respuesta EEUU.

El mandatario afirmó que Estados Unidos está "tomando el control" del estrecho de Ormuz y será "el guardián del estrecho de Ormuz" y por ello cobrará "una tasa del 20% sobre toda la carga transportada, por todos y cada uno de los costos necesarios para hacer el trabajo de proporcionar seguridad .

El anuncio se produce después de que Irán intentara cobrar peajes a los buques comerciales que transitaban por esta vía marítima clave, exenta de tasas antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran su ofensiva contra Irán el 28 de febrero.

"A partir de ahora, EEUU será conocido como "EL GUARDIÁN DEL ESTRECHO DE ORMUZ"; sin embargo, en calidad de tal y por una cuestión de JUSTICIA, se le reembolsarán —mediante una tasa del 20% sobre toda la carga transportada— los costos necesarios para garantizar la seguridad y protección de esta zona tan volátil del mundo", reveló el informe.

"El proceso y el despliegue comenzarán de inmediato", agregó.

Irán, como es típico con sus reiteradas amenazas, insistió en que no permitirá que Estados Unidos "interfiera" en este paso clave para el transporte de petróleo y gas, una vía de acceso internacional que no le pertenece al régimen de los ayatolás

Estas posturas enfrentadas se dieron mientras EEUU lanzó una nueva ofensiva sin precedentes desde el alto el fuego alcanzado el 8 de abril y que violaron los militares iraníes que no quieren ningún acuerdo de paz.

La reanudación de las hostilidades el fin de semana y la disputa sobre este paso marítimo, por donde antes de la guerra transitaba el 20% del petróleo y el gas natural licuado mundial, provocaron un aumento de más de 3,5% en el precio del petróleo el lunes, hasta situarse cerca de los 79 dólares.

El régimen iraní no quiere acuerdo

La guerra fue desencadenada el 28 de febrero por la ofensiva israeloestadounidense contra Irán, el mayor patrocinador del terrorismo en el mundo. Tras el alto el fuego alcanzado en abril, Estados Unidos e Irán firmaron el 17 de junio un protocolo de acuerdo, en el que se dieron 60 días de tregua para negociar el fin del conflicto.

Este pacto fue violado por los iraníes.

Trump declaró la semana pasada que el alto el fuego "terminó" por los ataques iraníes contra buques en Ormuz, que hizo estallar por los aires el protocolo de acuerdo.

"No hay duda de que este acuerdo está en crisis. Pero Irán nunca ha sido el primero en incumplir sus compromisos", señaló el lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, durante una rueda de prensa celebrada en Teherán. Una mentira como un templo por parte de Irán que ha violado en varias ocasiones los acuerdos.

Las gestiones diplomáticas con los mediadores Catar, Pakistán y Omán continúan con el fin de "evitar una escalada" con Estados Unidos, agregó.

"Que el protocolo de acuerdo esté muerto o vivo carece de importancia, dadas las múltiples interpretaciones a las que ha dado lugar. Ambas partes deben llegar a unos términos más claros", afirma Bader Al Saif, un experto de la Universidad de Kuwait.

El documento preveía la reapertura del estrecho, aunque Teherán solo permitiría un único corredor de navegación, a lo largo de sus costas, y amenazaría a los buques que se desviaran de esa ruta.

"Ese paso estratégico es más importante que decenas de bombas atómicas y la República Islámica de Irán lo protegerá", declaró Mohsen Rezai, asesor militar del líder supremo iraní, citado por la agencia de noticias ISNA.

Intensidad en los ataques de EEUU

Las fuerzas estadounidenses afirmaron haber alcanzado "sistemas iraníes de defensa militar aérea, radares costeros, capacidades de misiles y drones y barcos pequeños".

Medios estatales iraníes informaron de ataques estadounidenses en zonas del sur y el oeste de Irán, incluida la isla de Qeshm y Bandar Abás, cerca de Ormuz, así como en la provincia de Juzestán, fronteriza con Irak, donde fallecieron dos personas.

La agencia Mehr reportó nuevas explosiones cerca del paso marítimo el lunes por la mañana.

En total, 23 personas han perdido la vida desde el miércoles, según un recuento de la AFP basado en los medios de comunicación iraníes y fuentes oficiales.

En represalia, los llamados Guardianes de la Revolución afirmaron haber bombardeado instalaciones estadounidenses situadas en Omán, Baréin, Kuwait y Jordania.

El ejército de Kuwait confirmó el lunes que debió responder a "objetivos aéreos hostiles" lanzados contra su territorio. Ninguno impactó.

Las fuerzas de Baréin acusaron a Irán de tomar como blanco a la población civil como parte de una "actitud hostil sistemática", y añadieron que habían "interceptado y destruido varios ataques aéreos" este lunes por la mañana.

FUENTE: Con información de AFP.