lunes 13  de  julio 2026
DEPARTAMENTO DEL TESORO

EEUU amplía las sanciones contra entidades estatales en Cuba

Las sanciones afectan a Enetec, S.A., empresa estatal de importación, exportación y comercialización de combustibles; Coreydan S.A., dedicada a importar combustible subsidiado desde México, entre otras

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Personas caminan en una calle en La Habana (Cuba). 

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Estados Unidos sancionó este lunes al Ministerio de Turismo de Cuba y a nueve entidades estatales, entre ellas agencias exportación de combustible y bienes y servicios, como parte de la gran presión que ejerce Washington sobre el régimen castrista.

"El Departamento de Estado designa a diez entidades para impulsar la iniciativa integral de la Administración del presidente Donald J. Trump destinada a poner fin a las actividades de sostenimiento del régimen castrista cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro continente", indicó un comunicado.

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Las sanciones afectan a Enetec, S.A., una empresa estatal de importación, exportación y comercialización de combustibles; Coreydan S.A., dedicada a importar combustible subsidiado desde México; también incluye al Grupo Empresarial del Comercio Exterior (Gecomex), que facilita la compra y venta de bienes y servicios con otros países, y el Grupo Empresarial de Transporte marítimo Portuario (GEMAR).

El aumento de la represión después del levantamiento del 11 de julio de 2021 y la recesión económica que durante décadas ha sorteado el régimen de La Habana ha llegado a su punto de máxima inflexión junto a la gran presión que ejerce ahora la administración del presidente Donald J. Trump para un cambio político y económico radicales en la isla.

Washington continúa con la presión sobre el régimen castrista

Otros órganos gubernamentales como las Milicias de Tropas Territoriales (MTT); la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana ACRC) o las Brigadas de Respuesta Rápida están incluidas en esta última tanda de sanciones con el objetivo de forzar a un cambio político.

"Estados Unidos seguirá utilizando todos los medios a su alcance tanto para hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista cubano como para impulsar las reformas económicas y políticas que brinden a Cuba un futuro mejor", declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, con motivo del quinto aniversario de las protestas que recorrieron la isla el 11 de julio de 2021.

Washington intensificó en enero su presión sobre Cuba mediante un bloqueo petrolero y sanciones que han llevado a empresas extranjeras a dejar de operar en la isla, lo que ha hecho tambalear la frágil economía cubana.

En junio, las sanciones alcanzaron al gobernante designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a varios de sus familiares y al coronel Alejandro Castro Espín, hijo del exdictador Raúl Castro, exgobiernante y hermano menor del dictador Fidel Castro.

El Departamento de Justicia también ha presentado una acusación contra Raúl Castro por su responsabilidad en el cruel derribo, en 1996, de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, que causó la muerte de cuatro personas.

FUENTE: Con información de EFE.

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