Junio marca récord de protestas y represión en Cuba

El mes de junio se convirtió en uno de los períodos de mayor crispación en el primer semestre de 2026 en Cuba. La confluencia de una crisis energética sin precedentes, un colapso sanitario generalizado y el desabastecimiento crónico de agua potable empujaron a la población a las calles en cifras récord.

De acuerdo con el más reciente informe del centro de asesoramiento legal Cubalex, la capital del país se consolidó como el epicentro de la inconformidad social con 176 manifestaciones, de las 253 que documentadas, evidenciando un desplazamiento geográfico desde los barrios periféricos hacia zonas neurálgicas como El Vedado, Santo Suárez y Playa, reseña Martí Noticias.

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En el interior del país, en la provincia de Santiago de Cuba se verificaron 35 protestas y 17 en Villa Clara, lo que colocó a estos territorios como los principales focos secundarios de movilización popular después de La Habana, según Cubalex.

“El contenido del informe se resume en tres grandes patrones de represión que se documentaron durante el mes de junio: el primero es un patrón de represión generalizada, es decir, ya la represión no se dirige solamente a opositores o activistas por los derechos humanos, sino a ciudadanos comunes, porque casi la mitad de las víctimas de acciones de hostigamiento fueron personas sin afiliación política que salieron a protestar por la falta de agua y los apagones”, indicó el abogado Raudiel Peña.

Cubalex documentó 319 eventos represivos en junio, que afectaron a un mínimo de 254 personas.

“En segundo lugar, hay un patrón de militarización extrema bajo una narrativa de ‘estado de guerra’ no declarado formalmente. Se documentó el despliegue de agentes encubiertos, fuerzas especiales, incluso se llegaron a prohibir festividades tradicionales en la provincia de Santiago de Cuba”, señaló.

“Además, se documentaron casos de persecución penal a creadores de contenido”, precisó Peña.

El informe detalla la persecución también se ensañó contra figuras públicas y profesionales como el humorista Eddy Ceballos, las periodistas independientes Camila Acosta, Yoani Sánchez y Yania Suárez líderes religiosos como el pastor evangélico Alexis Padrón Lorenzo.

“Y, por último, está también el patrón de la asfixia económica como castigo: la imposición de fianzas exorbitantes contra personas sometidas a proceso penal”, recalcó el jurista. “Y, por último, está también el patrón de la asfixia económica como castigo: la imposición de fianzas exorbitantes contra personas sometidas a proceso penal”, recalcó el jurista.

Al respecto, el informe advierte que se trata de una estrategia de asfixia financiera que no solo castiga de manera directa a las familias empobrecidas, sino que busca anular de raíz cualquier intento futuro de exigir derechos fundamentales en la vía pública.

En un escenario de desamparo estructural, la violencia civil y la criminalidad han escalado significativamente: se constataron 28 homicidios, de los cuales 10 fueron tipificados como feminicidios.

Por otro lado, el sistema de salud pública se muestra incapaz de garantizar la vida: se denuncia, por falta de recursos, fallecimientos de recién nacidos en servicios de neonatología, embarazadas con cuadros graves de desnutrición y pérdida de vidas que podrían haber sido salvadas.

Cubalex resalta el paquete de 176 “Transformaciones Económicas y Sociales” que contempla la eliminación gradual de la libreta de racionamiento y un incremento del salario mínimo a 3,210 pesos.

Sin embargo, el plan gubernamental prioriza el control fiscal y traslada el costo de los fallos estructurales del Estado hacia las familias”, puntualiza Cubalex, citando a analistas.

“Estas reformas rozan límites constitucionales, pues al modificar esquemas de propiedad protegidos, colisionan con el carácter irreversible del socialismo consagrado en la Carta Magna de la isla", recalca la organización.

La situación dentro de las prisiones cubanas refleja un absoluto desprecio por la dignidad humana. En cárceles como "Kilo 8" en Camagüey y el "Combinado del Este" en La Habana, persisten golpizas colectivas, celdas de castigo, brotes epidemiológicos (como hepatitis y tuberculosis sin tratar) y desnutrición severa.

FUENTE: Martí Noticias