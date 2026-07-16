Alcaldes de Miami-Dade y Orange respaldan a Annette Taddeo para directora financiera de Florida

MIAMI. - La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y el alcalde de Orange, Jerry Demings, anunciaron su respaldo a la exsenadora estatal Annette Taddeo en su campaña para directora financiera de Florida, un cargo que administra las cuentas del estado y supervisa la regulación de los seguros, en momentos en que el alza de las pólizas de vivienda domina el debate rumbo a la primaria demócrata del 18 de agosto.

Levine Cava citó la independencia de Taddeo y su compromiso con la protección de los fondos públicos. “La conozco desde hace muchos años y siempre he admirado su disposición a defender lo correcto, incluso cuando resulta difícil”, afirmó la alcaldesa. “Florida necesita un director financiero que proteja a los contribuyentes y resguarde el dinero público, y no a los poderosos. Eso es exactamente lo que Annette es”.

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Por su parte, Demings elogió a Taddeo por desafiar a los intereses poderosos y defender a las familias trabajadoras.

“Los floridanos merecen un director financiero que sea un supervisor independiente para los contribuyentes y los consumidores, no alguien que simplemente se adapte al statu quo”, dijo Demings.

“Durante demasiado tiempo, los propietarios de viviendas han visto cómo aumentaban los costos de sus seguros mientras Tallahassee no les brindaba la supervisión y la rendición de cuentas que merecen. Annette Taddeo nunca ha tenido miedo de hacer preguntas difíciles, desafiar a los poderosos intereses y defender a las familias trabajadoras. Me enorgullece respaldar su campaña”, agregó.

Lista creciente de apoyos

Taddeo agradeció el respaldo. “Se han ganado la confianza de millones de floridanos con integridad y compromiso con las comunidades a las que sirven”, expresó la aspirante. “Como directora financiera, lucharé cada día para proteger a los contribuyentes y defender a los consumidores”.

Los dos alcaldes se suman a una lista que incluye a la próxima líder demócrata del Senado estatal, Tracie Davis; la exdirectora financiera Alex Sink; la exsecretaria federal de Salud Donna Shalala, y el sindicato SEIU Florida.

Pulso por el cargo

Taddeo, nacida en Colombia y primera latina demócrata electa al Senado de Florida, lanzó su candidatura el 8 de junio con un mensaje centrado en el costo de los seguros y la falta de auditorías al gasto estatal.

Entre sus críticas al actual director financiero, el republicano Blaise Ingoglia, figura la ausencia de una revisión de los gastos del centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz.

Ingoglia, designado por el gobernador Ron DeSantis en 2025, aspira a un mandato completo y enfrenta en la primaria republicana a Frank Collige. Del lado demócrata, Taddeo compite con Ford, exinvestigador del Servicio de Impuestos Internos.

Los ganadores del 18 de agosto se medirán el 3 de noviembre.