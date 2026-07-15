miércoles 15  de  julio 2026
Política

EEUU asegura que no impedirá el regreso de María Corina Machado a Venezuela: "Tiene derecho a volver"

"La postura del Departamento de Estado es clara: no vamos a obstaculizar el regreso de María Corina Machado a Venezuela", dijo el subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos

&nbsp;María Corina Machado habla con la comunidad venezolana exiliada en Panamá, 23 de mayo de&nbsp;2026.

 María Corina Machado habla con la comunidad venezolana exiliada en Panamá, 23 de mayo de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Cartwright Weiland, aseguró este miércoles en una audiencia en el Congreso que no van a impedir el regreso de María Corina Machado a Venezuela.

"La postura del Departamento de Estado es clara: no vamos a obstaculizar el regreso de María Corina Machado a Venezuela. Ella es ciudadana venezolana y tiene derecho a volver", aseguró Weiland.

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El subsecretario respondió a la pregunta de la congresista republicana María Elvira Salazar.

Aunque el objetivo de la audiencia era analizar las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, la situación en Venezuela y el caso de María Corina Machado también tuvieron cabida en la sesión en el Congreso.

Gestiones para que no sea detenida

El subsecretario insistió en la postura oficial de la Administración de Donald Trump sobre Machado y aseguró que hay que "realizar gestiones en el contexto de la situación en Venezuela para garantizar que, al regresar, no sea detenida".

"Se propuso una ley de amnistía que, lamentablemente, tal y como está redactada, sigue impidiendo que María Corina entre en Venezuela sin riesgo de arresto", explicó.

Weiland afirmó que es necesario "empezar conversaciones no solo sobre María Corina sino también sobre los exiliados políticos venezolanos".

Según el diario The Wall Street Journal, el Gobierno de Trump, que mantiene una estrecha relación con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, habría impedido que Machado regresara a Venezuela tras los terremotos del 24 de junio por temor a una crisis política en el país.

FUENTE: Con información de EFE

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