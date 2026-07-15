Juez de EEUU ordena a Maduro y a Cabello entre otros chavistas pagar $314 millones por torturas en Venezuela

La justicia de EEUU procesa a Nicolás Maduro que ha asistido dos veces a audiencia en la corte de Nueva York.

MIAMI.- Un juez federal en EEUU ordenó al depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro , al ministro Diosdado Cabello y a otros altos funcionarios del régimen chavista a pagar 314 millones de dólares a más de una decena de ciudadanos estadounidenses que reclaman indemnización tras ser víctimas de torturas tras las rejas en ese país hasta 2025.

El juez Darrin P. Gayles, de la Corte del Distrito Sur de Florida, también declaró responsables al actual ministro de Agricultura, Vladimir Padrino, al empresario colombiano y exministro en Venezuela Alex Saab, detenido en Miami.

Búsqueda de justicia Demandan a Nicolás Maduro en EEUU por ejecuciones extrajudiciales en Venezuela

ASUNTOS BILATERALES Washington y Caracas no deponen tensiones, a pesar del canje de prisioneros

La sentencia incluye a la organización de narcotráfico Cartel de los Soles, al exmagistrado del Tribunal Supremo Maikel Moreno Pérez, al exministro Néstor Luis Reverol y al exfiscal general Tarek William Saab.

La jefa encargada del país, Delcy Rodríguez, su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, así como las empresas estatales Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Corporación Venezolana del Petroleo (CVP) no aparecen en el listado, según se informó.

Los demandantes que formaron parte de los presos políticos extranjeros detenidos arbitrariamente por el régimen de Maduro presentaron la demanda en agosto de 2025, tras ser liberados por gestiones del gobierno de EEUU.

Sin embargo, el reclamo por indeminización fue reactivado en enero con una nueva moción tras la captura y traslado ante la justicia estadounidense de Maduro, quien desde el 3 de enero pasado se encuentra preso por cargos federales de narcoterrorismo y conspiración al narcotráfico, junto a su esposa Cilia Fliores.

Víctimas de tortura en Venezuela

Los demandantes incluyen en la reclamación a Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes en 2023 formaron parte de un intercambio de prisioneros durante la administración de Joe Biden (2021-2025).

Este canje de detenidos permitió la liberación de Saab, preso en 2022 por cargos de blanqueo y que fue detenido de nuevo por EEUU en mayo pasado. En la actualidad, el operador financiero de Maduro está a la espera de una audiencia preliminar fijada para la próxima semana en un caso de lavado de dinero.

Según el reporte, entre los demandantes se encuentran personas que estuvieron secuestradas en Venezuela y dos menores de edad.

El recurso acusa a los líderes del chavismo de violar la Ley Federal Antiterrorismo (ATA, en inglés), la Ley Antiterrorismo de Florida y la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO).

Maduro cometió terrorismo

El fallo del juez Gayles argumentó que Maduro "históricamente ha secuestrado y detenido arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses para canjearlos por la liberación de criminales venezolanos recluidos en los Estados Unidos".

También concluyó que "Maduro cometió actos de terrorismo internacional", mientras que el "secuestro, la tortura y la detención arbitraria" de Kenemore, Marval y Saad "violaron las leyes penales de Estados Unidos y de Florida".

En su decisión acusa al exdictador de "narcoterrorismo" con el aparente "objetivo de intimidar o coaccionar a la población civil de EEUU".

Este recurso civil cuya gestión trascendió en junio pasado, marcha paralelo al proceso penal que afronta Maduro y Flores, en la Corte de Nueva York.

Cabello, ministro responsabilizado de las detenciones y torturas de cuerpos de inteligencia civil y militar, es uno de los pilares de la gestión de Delcy Rodríguez en materia de seguridad, aunque tiene pendiente cargos por conspiración en EEUU, donde aún pesa una recompensa por 25 millones de dólares.

FUENTE: Con información de EFE