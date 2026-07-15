Cinco años después del histórico levantamiento del 11J en Cuba: ha llegado el momento de la libertad y la rendición de cuentas

Hace cinco años, el 11 de julio de 2021, el pueblo cubano salió valientemente a las calles para denunciar la brutalidad, la represión política y los abusos de derechos humanos del régimen de Castro-Díaz-Canel. Fue el mayor levantamiento prodemocracia en Cuba en más de seis décadas, un recordatorio contundente de que el deseo de libertad del pueblo cubano nunca podrá extinguirse.

Miles de manifestantes pacíficos fueron arrestados, golpeados y encarcelados. Simplemente exigieron la misma libertad otorgada por Dios y derechos inalienables por los que luchaban los fundadores de Estados Unidos cuando firmaron nuestra Declaración de Independencia hace 250 años.

Sin embargo, a pesar de la represión implacable del régimen, el espíritu del movimiento del 11 de julio sigue vivo e inspirando a millones de personas amantes de la libertad en Florida, Estados Unidos y el mundo.

Por eso, esta semana, la Senadora Ashley Moody y yo hemos reintroducido una resolución en el Senado que honra a los valientes hombres y mujeres que se levantaron el 11 de julio y condena al ilegítimo régimen comunista cubano. Se lo debemos a cada preso político, a cada familia perseguida y a cada cubano que aún sueña con la libertad, asegurar que su sacrificio nunca sea olvidado.

Hace cinco años, la política de Estados Unidos hacia los dictadores de nuestro hemisferio era muy diferente a la actual. Hoy, la marea ha cambiado. Los dictadores que creían que podían actuar impunemente están aprendiendo que enfrentarse a la justicia ya no es opcional. Solo pregúntale a Nicolás Maduro.

El Presidente Trump y el Secretario Marco Rubio han dejado claro desde el primer día que la era del apaciguamiento entre Biden y Obama ha terminado. Estados Unidos vuelve a apoyar firmemente a quienes luchan por la libertad, no a los tiranos que los oprimen. Su liderazgo ha restaurado una política exterior basada en la fortaleza, la rendición de cuentas y el apoyo inquebrantable a quienes resisten la opresión comunista en todo nuestro hemisferio.

Ese compromiso ya está dando resultados. En mayo, el Departamento de Justicia enjuició formalmente al exdictador cubano Raúl Castro por su papel en el asesinato de cuatro hombres inocentes —incluidos tres ciudadanos estadounidenses— cuando los aviones de Hermanos al Rescate fueron derribados sobre aguas internacionales. Durante décadas, el régimen de Castro creyó que nunca afrontaría las consecuencias de sus crímenes. Esos días se acabaron.

Florida entiende mejor que nadie el verdadero costo del comunismo. Millones de cubanos, venezolanos y nicaragüenses han construido sus vidas en nuestro estado tras huir de dictaduras que destruyeron sus tierras natales. Durante mis dos mandatos como gobernador y ahora como senador de los Estados Unidos, he mantenido el compromiso de apoyar a quienes luchan por la libertad y de asegurar que los dictadores responsables de tanto sufrimiento rindan cuentas. Ese compromiso va más allá de las palabras.

Sigo luchando para aprobar mi Ley DEMOCRACIA que ponga fin de forma permanente a las políticas fallidas de apaciguamiento que empoderaron al régimen cubano durante demasiado tiempo. A principios de este año, también reintroduje la Ley de No Ayuda para Aliados de Dictadores para revocar y negar visados estadounidenses a ciudadanos extranjeros que faciliten o se beneficien de los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia.

Esta Administración también ha dejado algo muy claro: no hay absolutamente ningún lugar en Estados Unidos para empresas o individuos que ayuden a sostener el ilegítimo régimen comunista cubano. Cualquiera que viole la ley o las sanciones estadounidenses haciendo negocios con entidades controladas por el régimen deberá enfrentarse a la justicia estadounidense. El apaciguamiento enriqueció la dictadura, fortaleció su control sobre el poder y prolongó el sufrimiento del pueblo cubano. No podemos repetir esos errores.

El régimen de Castro sigue apoyándose en el miedo, la propaganda y la represión porque sabe una verdad sencilla: ha perdido el apoyo del pueblo cubano. Todo ser humano es creado libre e igual. Se necesita mucha fuerza para mantenerlos encadenados, y los tiranos siempre pierden al final. La determinación del pueblo cubano mostrada el 11 de julio demostró que no tienen miedo y que la larga cadena de abusos del régimen está en sus capítulos finales.

Seguiré trabajando junto al Presidente Trump, el Secretario Rubio y mis colegas en el Congreso para negar al régimen los recursos que utiliza para oprimir a su pueblo y para responsabilizar a todos los que ayudan a mantenerlo en el poder. Los floridanos pueden estar seguros de que esta Administración nunca será blanda con los dictadores comunistas.

La lucha por la libertad nunca ha sido fácil. Exige valor, perseverancia y fe inquebrantable. Pero hoy, Cuba está más cerca de la libertad que hace cinco años porque Estados Unidos vuelve a tener líderes dispuestos a enfrentarse a la tiranía en lugar de acomodarla. Nuestra lucha no puede terminar hasta que todos los presos políticos sean libres, se borre todo rastro de opresión comunista de la isla y cada miembro del régimen comunista cubano ilegítimo —y todos los que lo habilitaron y se beneficiaron, incluidos sus familiares— sean plenamente responsables.

El futuro de Cuba no pertenece a los Castro ni a títeres criminales como Díaz-Canel. Pertenece al pueblo cubano. Pertenece a la libertad. Pertenece a Patria y Vida.

El republicano Rick Scott representa a Florida en el Senado de los Estados Unidos y anteriormente sirvió dos mandatos como gobernador de Florida.