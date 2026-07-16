jueves 16  de  julio 2026
Democracia

El Parlamento Europeo acuerda analizar la suspensión del Acuerdo de Diálogo y Cooperación con Cuba

La Comisión Europea tendrá que elaborar una contestación motivada ofreciendo los motivos de su negativa a suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba

Los miembros del Parlamento Europeo participan en una sesión de votación durante una sesión plenaria en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, este de Francia, el 12 de marzo de 2025.

Los miembros del Parlamento Europeo participan en una sesión de votación durante una sesión plenaria en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, este de Francia, el 12 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo votó a favor de mantener abierta la petición presentada por el Center for a Free Cuba y la Asociación Española Cuba en Transición en la que solicita atender las reiteradas resoluciones del Parlamento Europeo solicitando la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba.

Durante la defensa de la petición, Durante la defensa de la petición, Matías Jove, director ejecutivo de la Asociación Española Cuba en Transición expuso que “el régimen cubano no ha cumplido. Y es el propio Acuerdo el que prevé clausulas en caso de incumplimiento”.

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En su intervención detalló que “desde su entrada en vigor el número de presos políticos se ha multiplicado por 9 y Cuba hoy tiene más presos de conciencia que el conjunto de Iberoamérica; la represión se ha recrudecido en todo el país y las condiciones de vida del pueblo cubano no solo no han mejorado; sino que se han deteriorado hasta niveles de emergencia social. Eso a pesar de ser la dictadura más subvencionada del mundo”.

Por su parte John Suarez, director ejecutivo del Center for a Free Cuba recordó los vínculos históricos de Cuba en el terrorismo y la violencia armada en terceros países que se extienden hasta la actualidad.

“Desde 2022, miles de ciudadanos cubanos han sido reclutados y han combatido del lado ruso en la guerra de Ucrania” señalo. Además “La Habana continúa manteniendo estrechos vínculos diplomáticos, políticos y, en algunos casos, prácticos con otros Estados ampliamente considerados patrocinadores del terrorismo, entre ellos Corea del Norte e Irán”.

En consecuencia, la Comisión Europea tendrá que elaborar una contestación motivada ofreciendo los motivos de su negativa a suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba.

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