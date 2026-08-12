Justicia de Argentina ordena nuevo embargo de propiedades y activos de Cristina Kirchner

La justicia falló contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner saluda a sus simpatizantes desde el balcón de su residencia en Buenos Aires el 11 de junio de 2025.

BUENOS AIRES. - La justicia de Argentina ordenó el embargo de propiedades y activos comerciales de Cristina Fernández viuda del expresidente Néstor Kirchner , entre los cuales está el apartamento en Buenos Aires, donde la expresidenta del país cumple prisión domiciliaria por la condena de seis años en 2022 por fraude en contratos durante su gestión.

La decisión del Tribunal Oral Federal N° 2, compuesto por tres jueces y que lleva la llamada Causa Vialidad, forma parte de las acciones judiciales para recuperar los 685,000 millones de pesos, monto en el que fue fijado el daño patrimonial al Estado por las maniobras de corrupción con la obra pública, se informó.

La medida de embargo también afectó a bienes de los dos hijos de la expresidenta Máximo y Florencia Kirchner.

Embargo preventivo

El tribunal solo estableció la congelación de bienes con carácter preventivo para evitar transferencias u otro tipo de operaciones mientras se define el decomiso final, según el fallo judicial citado por medios argentinos.

Fernández fue investigada por este tribunal en 2016, tras denuncias por irregularidades en la contratación y sobreprecio en la adjudicación de 51 obras públicas sin licitación, a un empresario afecto al peronismo durante su presidencia (2007- 2015).

Por este caso, conocido como la Causa Vialidad, el tribunal dictó sentencia condenatoria confirmada luego por instancias superiores y embargos preventivos.

Bienes de Kirchner

Entre los bienes de la expresidenta argentina objeto del embargo judicial, se encuentran una casa de dos plantas, siete estacionamientos, un departamento y un depósito ubicados en el Complejo Madero Center de Puerto Madero, y que es propiedad de la familia Kirchner a través de compañías.

La medida incluye inmuebles en las barriadas de El Calafate y Río Gallegos, entre los que está el chalet de la expresidenta situado en la avenida Costanera Presidente Néstor Kirchner y otras viviendas ubicadas en las calles Alvear, Moreno y 25 de Mayo, precisaron los medios.

También se mencionan otra cantidad de inmuebles y terrenos en varias provincias, así como automóviles de lujo de la exmandataria y de empresarios que también fueron condenados por el fraude.

Medida contra los hijos

Se informó que el tribunal, compuesto por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, extendió la medida de embargo a los bienes de Máximo y Florencia Kirchner, hijos de la expresidenta, que no fueron objeto de condena alguna por el caso.

En este sentido, requirió a un banco que informe en un plazo de 24 horas sobre el estado de una caja de seguridad y dos cuentas de ahorro, una en pesos y otra en dólares, pertenecientes a Florencia Kirchner.

FUENTE: Con información de clarin.com; Infobae.com