El costo de los tránsitos de última hora por el Canal de Panamá sigue disparado

CIUDAD DE PANAMÁ . El costo de los cruces de última hora por el Canal de Panamá, que son determinados en subastas, siguen disparados y con precios por encima del millón de dólares, lo que no toma por sorpresa al paso navegable en medio de la incertidumbre que genera en el mercado la ya prolongada crisis en Oriente Medio.

Por el Canal de Panamá, único de agua dulce en el mundo y que une el Atlántico y el Pacífico, pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial. Atiende principalmente las rutas de la Costa Este de Estados Unidos-Asia; Costa Este de EEUU-Costa Oeste de Suramérica, y Europa-Costa Oeste de Suramérica.

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La vía ofrece un sistema de reservas para el tránsito y uno de subastas para aquellos buques sin un cruce programado con antelación.

Este miércoles por la mañana había 110 barcos a la espera de cruzar la vía interoceánica de 82 kilómetros: 78 con una reserva establecida y 32 sin ella.

No todos los buques sin reserva apelan a la subasta, que es un sistema que utiliza “espacios horarios específicos ya incorporados en el calendario del Canal para este fin y no afecta a los buques con reservas confirmadas ni altera el orden de tránsito establecido”, según explicó la entidad estatal autónoma.

Subastas disparadas y sin sorpresa

La administración de la vía afirmó este miércoles que las subastas “han registrado un incremento en los costos de mercado debido a los cambios en la oferta y la demanda del comercio mundial”, un comportamiento que tiene ya meses.

“Algunos buques que transitaron recientemente han pagado montos superiores a un millón de dólares en subasta para atender sus necesidades específicas de mercado”, reveló el Canal, que ve esto como un reflejo de las “fluctuaciones temporales del mercado” que nada tienen que ver con la tarifa establecida, que permanece sin cambios.

Los precios que arrojan las subastas “no constituyen un resultado inesperado, dado el incremento sostenido que se ha observado en los costos de mercado debido a los cambios en la oferta y la demanda del comercio mundial”, indicó.

Entre octubre y febrero pasado la media del precio de la subasta fue de cerca de 55.000 dólares, mientras que “los resultados recientes” han arrojado “precios medios que alcanzan niveles aproximadamente tres veces mayores”, argumentó.

En abril pasado trascendió que un buque de gas licuado de petróleo (GLP) pagó cuatro millones de dólares en una subasta por su cupo, y dos buques tanqueros Aframax tres millones cada uno, unos casos aislados que reflejaban condiciones temporales por un aumento de demanda, como se explicó entonces.

“En muchos casos, el valor del tiempo, particularmente para las cargas energéticas sujetas a ventanas de entrega contractuales, puede superar ampliamente el precio de la subasta”, sostuvo este miércoles el Canal al señalar que los valores de subasta están determinados por múltiples factores, incluidos la urgencia y las prioridades comerciales de cada cliente, y elementos como las tarifas de flete y los precios del combustible (bunker).

La crisis de Oriente Medio y los buenos números del Canal

La crisis en Oriente Medio ha impactado de manera positiva los números del Canal. En el segundo trimestre de este año, por la vía pasaron 41 barcos diarios, cuando la media es 36 o 37.

De hecho, los tránsitos crecieron un 5,2 % y los ingresos un 17 % en los nueve primeros meses del actual año fiscal (octubre 2025 -junio 2026), impulsados por los segmentos de portacontenedores y GLP, según los datos oficiales.

En este contexto, la vía ha comenzado a aplicar un cronograma de reducción de calado - la parte sumergida del barco - en la ampliación, como parte de las medidas de ahorro de agua dado el verano estacional y el fenómeno de El Niño que se espera fuerte y prolongado, sin que hasta ahora esté contemplado una restricción de los tránsitos diarios, como sí ocurrió en el 2023.

FUENTE: Con información de EFE