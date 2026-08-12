miércoles 12  de  agosto 2026
TRAS LA PISTA

Roban equipos utilizados para transmitir servicios religiosos en iglesia de Miami

Los intrusos accedieron por una puerta trasera del Bethel Apostolic Temple, en West Little River. El caso quedó bajo investigación

El robo ocurrió en el Bethel Apostolic Temple, ubicado en el bloque 1855 NW 119th St., Miami, FL 33167.

El robo ocurrió en el Bethel Apostolic Temple, ubicado en el bloque 1855 NW 119th St., Miami, FL 33167.

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Una iglesia del vecindario West Little River solicitó el apoyo de la comunidad después de que desconocidos irrumpieran en sus instalaciones y sustrajeran equipos valorados en miles de dólares.

El robo ocurrió en el Bethel Apostolic Temple, ubicado en el bloque 1855 NW 119th St., Miami, FL 33167. De acuerdo con representantes de la congregación, los responsables accedieron al inmueble por una entrada trasera.

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Del interior desaparecieron consolas de sonido, cámaras, computadoras portátiles y otros dispositivos empleados para transmitir en vivo las ceremonias religiosas.

La pérdida afecta la capacidad del templo para llevar sus servicios a feligreses que no pueden asistir presencialmente, además de representar un importante golpe económico para la institución.

El incidente fue denunciado ante la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), encargada de investigar lo sucedido e identificar a los involucrados.

La iglesia pidió colaboración para reemplazar los artículos sustraídos y recuperar cuanto antes sus transmisiones habituales. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre arrestos ni divulgado descripciones de los sospechosos. Piden ayuda de la comunidad para dar con el paradero del individuo o de quienes cometieron el acto vandálico.

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