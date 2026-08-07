Trump dice que Fauci "tal vez debería ser procesado", tras ser declarado en desacato por el Senado

El exdirector del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) Anthony Fauci, en la audiencia en el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, el 29 de julio de 2026 en Washington, DC.

WASHINGTON. - El presidente de EEUU, Donald Trump , afirmó que el exdirector del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) durante la pandemia, Anthony Fauci, "tal vez debería ser procesado" por el Departamento de Justicia , al referirse a la decisión del Senado de declarar en desacato al exasesor médico.

Trump declaró sobre el caso ante preguntas de los periodistas en el Despacho Oval y comparó la situación de Fauci con los casos de dos de sus exasesores, quienes fueron procesados por negarse a atender citaciones del Congreso que investigaba el asalto al Capitolio en 2021.

CONGRESO EN WASHINGTON Comité del Senado de EEUU declara en desacato a Anthony Fauci

"Ya sabe que procesaron a Peter Navarro y a Steve Bannon, dos personas muy decentes, por algo que, en esencia, nunca antes había sido objeto de procesamiento; hay ciertos indicios claros de similitud, y fueron a la cárcel durante varios meses", dijo a los medios.

Insistió sobre Fauci. "Lo que él hizo es mucho más grave, francamente".

Fauci desacató citación del Senado

Este jueves, el Comité de Seguridad Nacional del Senado declaró en desacato a Fauci, inmunólogo y exdirector del Instituto (1984- 2022) por negarse a responder sobre su gestión durante la pandemia de la COVID-19 en una audiencia la semana pasada.

La votación a favor de la resolución fue promovida por el senador republicano Rand Paul, después de que el exjefe médico se acogiera más de cien veces a la Quinta Enmienda para no declarar y evitara contestar a las preguntas de los legisladores, se informó.

La decisión abre las puertas a la posibilidad de que el Departamento de Justicia decida si presenta cargos contra Fauci.

Si el Departamento de Justicia decide presentar cargos contra el médico comenzaría una intensa batalla legal ya que Fauci recibió un indulto preventivo del expresidente Joe Biden (2021-2025) por todas sus acciones desde 2014 hasta enero de 2025, según los reportes.

FUENTE: Con información de EFE