Justicia de Ecuador condena a expresidente Abdalá Bucaram a cárcel por enriquecerse con pruebas de COVID-19

QUITO .- La justicia de Ecuador dictó condena al expresidente Abdalá Bucaram a nueve años y cuatro meses de prisión por el delitos de delincuencia organizada , al hallarlo culpable de la comercializaron ilegal de 21,000 pruebas de COVID-19 entre marzo y agosto de 2020 en plena pandemia, informó la Fiscalía.

La sentencia también recayó sobre su hijo Jacobo Bucaram, condenado a la misma pena, y sobre otras dos personas: el exagente de tránsito Leandro B. y Sheinman O. a quienes se le impuso pena de 13 años y cuatro meses de cárcel como “autores directos” del negociado irregular.

Este jueves, el exmandatario Bucaram calificó el fallo judicial de "macabro" e "inmoral" y convocó una rueda de prensa frente a su casa.

Condena a expresidente de Ecuador

"Abdalá B., Jacobo B. y dos personas más comercializaron ilegalmente 21,000 pruebas de COVID-19 durante la pandemia", afirmó la Fiscalía de Ecuador en una publicación en redes, al concluir el proceso judicial que se extendió "más de cinco años".

La organización delictiva en la cual habría participado el exmandatario, entre marzo y agosto de 2020, obtuvo beneficios económicos durante la emergencia sanitaria, según la institución fiscal.

En ese período de seis meses, la justicia consiguió demostrar que "comercializaron” también mascarillas, lancetas, guantes de nitrilo y otros insumos, incurriendo en varios delitos", además de las 21,000 pruebas para detectar el virus surgido en China, en 2019, y que se extendió por el mundo.

La Fiscalía señaló que los delitos son "enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria, peculado de uso y falsificación de documentos públicos".

La sentencia se dio a conocer luego de que Bucaram no se presentó por sexta vez a la audiencia para escuchar el fallo condenatorio.

Bucaram se defiende

Se informó que horas antes de ser informada la condena, Bucaram auguró por redes sociales que a lo sumo sería sentenciado a entre "cinco y siete años de prisión", debido al riesgo de “muerte súbita” por una dolencia que obligó a una intervención quirúrgica y su hospitalización. “Tengo 13,000 arritmias ventriculares por día”, argumentó.

"Quiero que entiendan que ya podré defenderme y el país conocerá las cosas horrorosas de este proceso y aclararé todas las barbaridades que desde las redes sociales y (la cadena de televisión) Ecuavisa se han dicho", aseveró el expresidente.

"Hoy los oligarcas del país tendrán sangre y sonreirán porque sentencian al más grande líder que ha tenido" Ecuador, añadió Bucaram y nuevamente pronosticó que el “fallo macabro e inmoral” sería anulado.

Aseguró poseer “la prueba de 40 tweets de uno de los jueces del año 2020 donde despotrica contra" su "familia", y no se excusó, según dijo.

FUENTE: Con información de Europa Press