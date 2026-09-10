Miami afronta un jueves sofocante con sensación térmica de hasta 107 grados

MIAMI.— Miami y buena parte del sur de Florida afrontan este jueves 10 una jornada marcada por temperaturas elevadas, humedad agobiante y sensaciones térmicas que podrían alcanzar los 107 °F (42 °C), según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).
La elevada humedad llevaría el índice de calor a niveles peligrosos en varios sectores del sur de Florida. El pronóstico también incluye aguaceros y tormentas eléctricas
MIAMI.— Miami y buena parte del sur de Florida afrontan este jueves 10 una jornada marcada por temperaturas elevadas, humedad agobiante y sensaciones térmicas que podrían alcanzar los 107 °F (42 °C), según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).
En la zona costera de Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, la temperatura máxima rondaría los 90 °F (32 °C). Sin embargo, la combinación con la abundante humedad haría que el cuerpo perciba valores considerablemente superiores.
A las 8:00 a.m., el Aeropuerto Internacional de Miami ya reportaba 84 °F, una humedad relativa de 82% y un punto de rocío de 78 °F, condiciones que anticipaban una mañana especialmente sofocante. También se observaban nubes de tormenta y actividad eléctrica en los alrededores.
La probabilidad de lluvia se sitúa en 50%, con vientos del este de entre 10 y 15 millas por hora, de acuerdo con el NWS.
En Hialeah, Kendall y otros sectores metropolitanos de Miami-Dade, el índice de calor podría alcanzar los 105 °F. En la costa de Broward, incluidas Fort Lauderdale, Pompano Beach y Deerfield Beach, la sensación térmica llegaría hasta 106 °F, mientras la probabilidad de precipitaciones asciende a 60%.
El área metropolitana de Palm Beach podría registrar valores de hasta 107 °F. Entretanto, en sectores de Collier, al suroeste de la península, el índice de calor podría tocar los 108 °F, uno de los registros más elevados previstos para la jornada.
A pesar de esas cifras, hasta las primeras horas de la mañana no había un aviso específico por calor vigente para Miami-Dade, Broward o Palm Beach. Además, el NWS describió las condiciones como propias del patrón caluroso habitual del sur de Florida, aunque recomendó tomar precauciones ante los valores elevados.
Asimismo, una franja de humedad avanzará sobre la región, lo que favorecería la ocurrencia de aguaceros y tormentas dispersas.
Las precipitaciones podrían afectar a las comunidades costeras y metropolitanas del sureste de Florida durante la mañana, antes de concentrarse por la tarde en el interior, el suroeste y los alrededores del lago Okeechobee.
Los principales peligros asociados serán rayos frecuentes, lluvias intensas y ráfagas de viento, aunque el riesgo de tormentas severas permanece bajo.
Las autoridades aconsejan beber agua regularmente, reducir la actividad física en exteriores y buscar espacios con sombra o aire acondicionado.
El NWS advierte que la exposición directa al sol puede elevar la sensación térmica hasta 15 grados por encima del índice calculado para condiciones de sombra.