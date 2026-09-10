Miami afronta un jueves sofocante con sensación térmica de hasta 107 grados

MIAMI. — Miami y buena parte del sur de Florida afrontan este jueves 10 una jornada marcada por temperaturas elevadas, humedad agobiante y sensaciones térmicas que podrían alcanzar los 107 °F (42 °C), según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

En la zona costera de Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, la temperatura máxima rondaría los 90 °F (32 °C). Sin embargo, la combinación con la abundante humedad haría que el cuerpo perciba valores considerablemente superiores.

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A las 8:00 a.m., el Aeropuerto Internacional de Miami ya reportaba 84 °F, una humedad relativa de 82% y un punto de rocío de 78 °F, condiciones que anticipaban una mañana especialmente sofocante. También se observaban nubes de tormenta y actividad eléctrica en los alrededores.

La probabilidad de lluvia se sitúa en 50%, con vientos del este de entre 10 y 15 millas por hora, de acuerdo con el NWS.

Diferencias por zonas

En Hialeah, Kendall y otros sectores metropolitanos de Miami-Dade, el índice de calor podría alcanzar los 105 °F. En la costa de Broward, incluidas Fort Lauderdale, Pompano Beach y Deerfield Beach, la sensación térmica llegaría hasta 106 °F, mientras la probabilidad de precipitaciones asciende a 60%.

El área metropolitana de Palm Beach podría registrar valores de hasta 107 °F. Entretanto, en sectores de Collier, al suroeste de la península, el índice de calor podría tocar los 108 °F, uno de los registros más elevados previstos para la jornada.

A pesar de esas cifras, hasta las primeras horas de la mañana no había un aviso específico por calor vigente para Miami-Dade, Broward o Palm Beach. Además, el NWS describió las condiciones como propias del patrón caluroso habitual del sur de Florida, aunque recomendó tomar precauciones ante los valores elevados.

Humedad y tormentas

Asimismo, una franja de humedad avanzará sobre la región, lo que favorecería la ocurrencia de aguaceros y tormentas dispersas.

Las precipitaciones podrían afectar a las comunidades costeras y metropolitanas del sureste de Florida durante la mañana, antes de concentrarse por la tarde en el interior, el suroeste y los alrededores del lago Okeechobee.

Los principales peligros asociados serán rayos frecuentes, lluvias intensas y ráfagas de viento, aunque el riesgo de tormentas severas permanece bajo.

Las autoridades aconsejan beber agua regularmente, reducir la actividad física en exteriores y buscar espacios con sombra o aire acondicionado.

El NWS advierte que la exposición directa al sol puede elevar la sensación térmica hasta 15 grados por encima del índice calculado para condiciones de sombra.