Convención Republicana ajusta las tuercas antes de legislativas de noviembre

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump y los líderes republicanos inauguraron este miércoles una Convención Republicana en Dallas, Texas, a menos de dos meses de las elecciones legislativas de noviembre.

"Todos los políticos que queríamos que estuvieran allí, ya están", dijo antes de tomar el avión en Wasghinton para acudir a la convención, denominada "Trumpapalooza" (un festival de Trump), que reúne este miércoles y jueves a miles de republicanos en el American Airlines Center de Dallas, un centro de eventos con capacidad para entre 18.000 y 20.000 espectadores.

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El evento tiene como objetivos fijar las premisas y estrategias de cara a los comicios de medio término en los cuales los republicanos deben mantener o ampliar el control de ambas Cámaras del Congreso, a pesar de la manipulación de informaciones falsas para crear estados de opinión contrarios a los conservadores.

Extensa lista de éxitos

Durante el encuentro con decenas de miles de republicanos de todos el país, se exponen los logros del gobierno del presidente Trump en la mitad de su mandato de cuatro años.

La lista de éxitos de Trump es extensa y figuran entre las principales, el desmantelamiento del terrorismo iraní, de Hamás y Hezbolá en Medio Oriente junta a la destrucción de toda la capacidad de Teherán para fabricar armas nucleares, en medio de una alianza histórica en la región alineada a Washington integrada por Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, Baréin, Pakistán, Catar, Líbano e Israel.

Otro de los grandes éxitos fue la aprobación de la Ley One Big Beautiful Bill aprobada el 4 de julio de 2025, la tranformación y las históricas inversiones en la economía de EEUU por más de 4 billones (trillions) de dólares, con un cambio radical además en el comercio mundial.

La administración Trump ha logrado reactivar la industria estadounidense en plena expansión y con un empuje singular en la creación de la infraestructura del país para la inteligencia artificial. Las exportaciones petroleras se encuentran en niveles récord, impensables hace 10 años atrás, y registran un promedio diario de 13,8 millones de barriles de crudo.

La política arancelaria de la Casa Blanca ha dado un vuelco de 180 grados al comercio mundial y ha generado más de 100.000 millones de dólares en el acero, cobre, aluminio y la industria automotriz en una nueva estrategia de seguridad nacional y fortalecimiento económico de EEUU, que ha firmado importantes convenios de explotación de "tierras raras" en diferentes zonas del planeta.

Evento previo a las elecciones

Washington acaba de firmar el acuerdo petrolero más grande de la historia con Venezuela, país que posee las mayores reservas confirmadas de crudo del mundo, una garantía inédita para la industria energética de Norteamérica.

A pesar de la guerra contra el régimen de Irán, la inflación se mantiene controlada por debajo del 4%.

La frontera sur de EEUU, antes un desastre bajo el gobierno de Joe Biden-Obama, regresó a la absoluta seguridad y cero olas migratorias que generaron el caos y el colapso de los servicios públicos en varios estados gobernados por los demócratas bajo una agenda socialista de ultraizquierda.

Se suman al extenso e intenso trabajo del gobierno de Trump la notable reducción de impuestos, de los medicamentos y nuevos planes de salud para los veteranos estadounidenses.

En otro orden, Washington ha dado un giro brutal a dañina influencia de China, Irán y Rusia en el Hemisferio Occidental y retiró el control de Pekín en el Canal de Panamá. Respecto a América Latina, el cambio de política de EEUU ha sido radical e histórico en un momento en el que más de 12 países han pasado a gobiernos de derecha.

El evento promoverá algunas de las principales políticas del presidente Trump, entre ellas la ofensiva migratoria, anticorrupción, antidrogas y los recortes de impuestos e iniciativas de salud.

Además de Trump, en la convención participarán también el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Tesoro, Scott Bessent, y el fiscal general, Todd Blanche. El secretario de Estado Marco Rubio realiza una gira por tres países de la región: Colombia, Ecuador y Perú.

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FUENTE: Con información de EFE.