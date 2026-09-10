jueves 10  de  septiembre 2026
GESTIÓN

Abelardo De La Espriella cuenta con el 54 % de respaldo entre los colombianos

El sondeo, realizado mediante reclutamiento digital aleatorio, evalúa la respuesta ciudadana en el marco de la gestión gubernamental tras el reciente terremoto en el país

En el Gobierno de la patria milagro, impondremos la ley y la Constitución a través de la fuerza de las armas de nuestro Ejército, de nuestra Fuerza Pública”, dijo el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, al presentar su cúpula militar el 20 de agosto de 2026

"En el Gobierno de la patria milagro, impondremos la ley y la Constitución a través de la fuerza de las armas de nuestro Ejército, de nuestra Fuerza Pública”, dijo el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, al presentar su cúpula militar el 20 de agosto de 2026

Cuenta en X de Abelardo De la Espriella
Por ANDREINA PÉREZ

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, completa sus primeros 30 días de gestión con un nivel de aprobación favorable en la opinión pública. De acuerdo con el más reciente estudio de la firma AtlasIntel para la agencia Bloomberg, el mandatario registra una imagen positiva del 54 %, frente a un 44 % de percepción negativa.

Asimismo, un 52.8 % de los encuestados evalúa el inicio de la administración como "excelente o bueno", mientras que la aprobación a su desempeño personal en el cargo se ubica en el 51.8 %, reseña Revista Semana.

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El sondeo, realizado mediante reclutamiento digital aleatorio a 1,904 personas entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre, evalúa la respuesta ciudadana en el marco de la gestión gubernamental, tras la emergencia provocada por el reciente terremoto en el país. En esa misma línea, la figura del vicepresidente José Manuel Restrepo contabiliza un 53 % de imagen positiva y un 43 % de valoración negativa.

Demografía del respaldo, distribución regional y prioridades nacionales

El análisis detallado de la medición refleja tendencias específicas en el respaldo al Ejecutivo y los focos de preocupación ciudadana:

  • Distribución demográfica y religiosa: la gestión cuenta con mayor respaldo entre la población masculina (58 %) en comparación con la femenina (47.9 %), consolidándose principalmente en sectores mayores de 25 años. A nivel confesional, el apoyo alcanza un 88.5 % entre los protestantes y un 55,2 % entre la población católica.

  • Comportamiento geográfico: el Gobierno registra sus mayores índices de aprobación en la región central del país (57.2 %), el Caribe (56.4 %) y la capital, Bogotá (54 %). En el Pacífico, región donde la oposición tuvo mayor votación en el proceso electoral, el respaldo a la gestión gubernamental se sitúa en un 42.7 %.

  • Principales problemáticas del país: los encuestados señalaron la corrupción (50,5 %) como el principal reto nacional, seguida por la inseguridad, criminalidad y narcotráfico (48.7 %), la crisis en el sistema de salud (40.9 %), la pobreza y el desempleo (22.7 %), y el extremismo político (17.2 %).

La encuesta, con un margen de error del 2 %, muestra un respaldo consolidado del electorado propio (98.2 %) y un 69.2 % de percepción favorable entre quienes no participaron en las pasadas elecciones presidenciales, en un contexto marcado por la expedición de decretos de emergencia y la atención a la contingencia sísmica en regiones afectadas como Cali y el Chocó.

FUENTE: Revista Semana

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