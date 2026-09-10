jueves 10  de  septiembre 2026
SALIDA ACORDADA

Renuncia presidente de universidad católica de Miami tras investigación interna

David Armstrong dejó el cargo que ocupó durante ocho años después de haber sido apartado mientras se examinaban denuncias sobre su conducta. No se reveló la naturaleza de las acusaciones

David A. Armstrong

David A. Armstrong

St. Thomas University
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- David Armstrong renunció a la presidencia de St. Thomas University, una universidad católica privada situada en Miami Gardens, al norte de Miami, después de permanecer varias semanas apartado del cargo mientras la institución investigaba denuncias sobre una posible infracción de sus normas internas.

La institución confirmó que la salida fue acordada por ambas partes, pero evitó precisar las circunstancias que condujeron a la decisión. Tampoco informó si la investigación concluyó, cuáles fueron sus resultados o qué políticas habría vulnerado Armstrong.

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“Aceptamos la decisión del presidente Armstrong y le agradecemos sus contribuciones a St. Thomas University”, señaló la universidad en un breve comunicado, en el que también le deseó éxito en sus próximos proyectos.

Armstrong había sido colocado bajo licencia administrativa en julio, cuando la universidad confirmó la apertura de una pesquisa relacionada con acusaciones de conducta contraria a sus políticas.

Desde entonces, las autoridades académicas mantuvieron bajo reserva la identidad de los denunciantes, el contenido de los señalamientos y el procedimiento aplicado. Hasta el momento, no se ha informado de denuncias penales ni de una investigación de las autoridades policiales.

Ocho años de expansión

Armstrong, abogado especializado en asuntos educativos, asumió la presidencia en agosto de 2018. Anteriormente había dirigido Thomas More College, una institución católica del estado de Kentucky, y desempeñado diferentes responsabilidades administrativas en Notre Dame College, en Ohio.

Durante su gestión, St. Thomas University registró varios años consecutivos de crecimiento en la matrícula y amplió sus programas académicos, deportivos y de educación virtual. En 2025, la institución anunció la llegada de 2.963 alumnos nuevos, procedentes de 41 estados de Estados Unidos y 78 países.

A comienzos de 2026, Armstrong afirmó que la matrícula total había alcanzado aproximadamente 8.720 estudiantes. La universidad preparaba nuevas instalaciones para programas de enfermería y ciencias de la salud, otro edificio para su facultad de negocios y un recinto deportivo. También evaluaba una posible alianza, adquisición o fusión con otra institución.

Sacerdote puertorriqueño asume transición

La junta directiva nombró presidente interino al sacerdote Rafael Capó, hasta ahora vicepresidente de Misión y Ministerio y decano de Teología. Además, anunció una búsqueda nacional para seleccionar al próximo presidente permanente.

Capó, nacido en Puerto Rico y sacerdote de la Arquidiócesis de Miami, se incorporó a St. Thomas University en 2020. Cuenta con experiencia en educación, pastoral universitaria y trabajo con jóvenes inmigrantes y comunidades católicas hispanas.

St. Thomas University tiene raíces vinculadas con la Universidad de Santo Tomás de Villanueva, fundada en Cuba en 1946 y confiscada después del ascenso del régimen de Fidel Castro.

Sacerdotes agustinos exiliados establecieron posteriormente en Miami la institución que evolucionó hasta convertirse en la universidad actual, cuya comunidad estudiantil mantiene una marcada diversidad internacional e hispana.

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