miércoles 27  de  mayo 2026
SEGURIDAD

Flávio Bolsonaro solicita a Trump declarar terroristas a dos bandas criminales de Brasil

El candidato conservador e hijo del exmandatario Jair Bolsonaro sostuvo un encuentro con Donald Trump en medio de la contienda electoral brasileña de 2026

El senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, habla con periodistas.

El senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, habla con periodistas.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA - El candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluya en la lista de organizaciones terroristas a las dos mayores bandas criminales del país, el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), lo que implicaría nuevas consecuencias legales en la lucha contra estas estructuras del crimen organizado.

“Insistí encarecidamente al presidente Trump en que designara al PCC y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas extranjeras lo antes posible”, afirmó Bolsonaro sobre su encuentro con Trump en la Casa Blanca.

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Rechazo del Gobierno de Lula

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva observa con recelo la posibilidad de que estas organizaciones criminales sean incorporadas a la lista de grupos terroristas de Estados Unidos, al considerar que ello podría abrir la puerta a una eventual intervención estadounidense bajo el argumento de amenazas a la seguridad nacional.

Una preocupación similar ya fue planteada por otros países donde operan organizaciones criminales de este tipo, como México en relación con los cárteles de la droga.

Conversación sobre seguridad y elecciones

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro reveló además que conversó con Trump sobre seguridad, aranceles, tierras raras y su posible triunfo en las elecciones presidenciales de octubre de 2026.

Brasil posee las segundas mayores reservas mundiales de tierras raras, según informó el portal G1.

Según explicó Flávio Bolsonaro, Trump mostró preocupación por el estado de salud del exmandatario brasileño, Jair Bolsonaro, quien a finales de marzo fue trasladado a su residencia en Brasilia tras varias hospitalizaciones, para cumplir arresto domiciliario durante al menos 90 días.

Escenario electoral en Brasil

De acuerdo con los sondeos, Lula obtendría cerca del 40% de los votos en una primera vuelta presidencial, frente al 31% de Flávio Bolsonaro. En un eventual balotaje, la diferencia entre ambos sería más estrecha, aunque el líder de la izquierda brasileña de 80 años y con problemas de salud, mantendría ventaja, según encuestas.

FUENTE: Con información de Europa Press

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