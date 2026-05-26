Trump recibe a Flávio Bolsonaro en la Casa Blanca para respaldar su candidatura a la presidencia de Brasil

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, junto al presidente de EEUU, Donald Trump, este martes en el despacho oval de la Casa Blanca en Washington, EEUU.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca al senador brasileño Flávio Bolsonaro para respaldar su candidatura presidencial, menos de tres semanas después de haberse reunido con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) publicó en sus redes sociales una fotografía en la que se le ve de pie junto a Trump, sentado en el escritorio del Despacho Oval.

Flávio Bolsonaro viajó el domingo por la noche a Washington en busca de un hueco en la agenda del mandatario para una reunión que no había sido confirmada oficialmente por la Casa Blanca.

El senador de línea conservadora buscaba con este encuentro un impulso a su candidatura después de la filtración con lo que los medios pretenden vincular a Daniel Vorcaro, un banquero encarcelado por sospechas de estar detrás del mayor fraude financiero de la historia del país, algo que ha lastreado su apoyo en las encuestas. Bolsonaro solicitó apoyo a Vorcaro para la producción de un documental de su padre. Asegura que solicitar ayuda no es un delito.

Persecución

La familia Bolsonaro comparte una cierta afinidad ideológica con el mandatario estadounidense, quien intentó influir en el proceso judicial por "golpismo" contra el padre de Flávio, el expresidente Jair Bolsonaro, una acusación que promueve el régimen izquierdista de Lula, con el apoyo del poder judicial bajo control del oficialismo.

La acusación se trata de una persecución contra el exmandatario de derecha que pretendía postularse nuevamente a la presidencia.

Trump impuso altos aranceles sobre las importaciones brasileñas y sanciones contra el magistrado de la Corte Suprema encargado del caso contra el exmandatario, pero luego dio marcha atrás tras una negociación con el Gobierno brasileño.

De hecho, el viaje de Bolsonaro llega después de que Lula se reunió con Trump en la Casa Blanca el pasado 7 de mayo, un encuentro que ambos líderes consideraron "positivo".

Las revelaciones han provocado un retroceso del candidato en las encuestas electorales, que ahora lo sitúan varios puntos por detrás de Lula después de haberlo colocado anteriormente en empate técnico.

Lula, con 80 años de edad y en tratamiento por un carcinoma en la cabeza, se prepara para postularse a la reelección, que de ganar sería el cuarto mandato en la presidencia.

FUENTE: Con información de EFE