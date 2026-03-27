viernes 27  de  marzo 2026
CORRUPCIÓN

Justicia de Perú extiende prisión preventiva al expresidente Pedro Castillo hasta marzo de 2027

La medida sobre Pedro Castillo fue ordenada por la justicia este viernes. El exmandatario es investigado por red que cobraba comisiones a cambio de contratos

La Fiscalía peruana pide una condena de hasta 34 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo, basándose en 65 pruebas documentales y la declaración de unos 70 testigos

La Fiscalía peruana pide una condena de hasta 34 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo, basándose en 65 pruebas documentales y la declaración de unos 70 testigos

Cuenta de Pedro Castillo en X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA. - La justicia de Perú decidió este viernes extender por 12 meses la prisión preventiva otorgada en marzo de 2023 al expresidente Pedro Castillo (2021-2022). Esto en el marco de una investigación en su contra por presunta corrupción y liderazgo de una organización criminal.

El juez Edhin Campos ordenó ampliar hasta marzo de 2027 la prisión preventiva para el exmandatario, investigado por supuestamente haber formado una red que cobraba comisiones a cambio de la concesión de contratos públicos, principalmente desde los ministerios de Vivienda y Transportes, a empresas y allegados.

Lee además
Presidente de Perú, Pedro Castillo.
PERÚ

Pedro Castillo registra nuevo partido político desde la prisión
La Fiscalía peruana pide una condena de hasta 34 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo, basándose en 65 pruebas documentales y la declaración de unos 70 testigos
PERÚ

Comisión parlamentaria pide inhabilitación política para Pedro Castillo

En esta causa, además, está siendo investigado asimismo el exministro Geiner Alvarado, quien llegó a dirigir las dos citadas carteras durante el breve mandato de Castillo. A Alvarado también se le extendió su período en prisión preventiva hasta octubre de este año, recoge el diario La República.

La Fiscalía peruana sostiene que Alvarado, en su condición de ministro, jugó un papel clave en la ejecución de proyectos, mientras que Castillo sería el presunto líder de la red. Ambos son investigados por diversos actos de corrupción, incluidos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.

El expresidente Castillo está además condenado a 11 años y cinco meses de prisión por el delito de conspiración para rebelión, por el intento fallido de autogolpe de Estado en diciembre de 2022.

Sin indulto

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, desmintió a finales de febrero que esté evaluando otorgar algún tipo de gracia, incluidos indultos, a favor de personas procesadas o condenadas, en una referencia velada al expresidente Pedro Castillo.

"Se informa al país que en la agenda de la Presidencia de la República del Perú no se encuentra pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna, como indultos, a favor de persona procesada o condenada", explicó la Presidencia peruana en un comunicado.

En ese momento también se dijo que la gestión de Balcázar "estará exclusivamente orientada a garantizar la seguridad nacional, la realización de elecciones libres, limpias y transparentes, así como la estabilidad económica del país. ¡Nada más!".

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Presidente interino de Perú descarta indultar a Pedro Castillo

Trump habla sobre la acusación contra Maduro: es solo una fracción de delitos, vendrán otros juicios

El imperio del ojo por ojo, diente por diente

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Los oficiales de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) controlan a los pasajeros en el Punto de Control de Seguridad Norte en el Aeropuerto Nacional Reagan de Washington en Arlington, Virginia, Estados Unidos, el 17 de marzo de 2026.
SEGURIDAD

Trump ordena pagar a agentes de seguridad ante emergencia nacional en aeropuertos y culpa a demócratas

Byron Donalds.
POLÍTICA

Donalds reflexiona preocupado frente al impacto de sorpresivas derrotas republicanas en Florida

El canciller Serguéi Lavrov vinculó el conflicto con Irán con la falta de respeto del derecho internacional, algo de lo que precisamente muchos países acusan a Rusia por su brutal campaña militar en Ucrania. 
Guerra

Rusia admite entregar armas a Irán, pero niega pasar información de inteligencia contra objetivos de EEUU

Tercera carta a Marco Rubio: meta mano, Marco
Opinión

Tercera carta a Marco Rubio: meta mano, Marco

Se incrementan las tasas hipotecarias en EEUU afectando el mercado inmobiliario.
MERCADO INMOBILIARIO

Suben tasas hipotecarias en EEUU: impacto en Miami 2026

Te puede interesar

El secretario de estado Marco Rubio dialoga con el ministro de relaciones exteriores de Francia, Minister Jean-Noel Barrot.
DECLARACIONES

Rubio acusa a Zelenski de mentir sobre exigencias de EEUU en Ucrania

Por Leonardo Morales
Se incrementan las tasas hipotecarias en EEUU afectando el mercado inmobiliario.
MERCADO INMOBILIARIO

Suben tasas hipotecarias en EEUU: impacto en Miami 2026

Ultra Music Festival en Miami
ESTE FIN DE SEMANA

Miami activa desvíos y fuertes medidas de seguridad por festival de música electrónica Ultra 2026

Agentes de la Bolsa de Nueva York durante una sesión de trabajo.
LA BOLSA

Wall Street se mantiene a la baja ante la situación en Medio Oriente

Cilia Flores, junto a Nicolás Maduro (C) y al hijo de este Nicolás Maduro Guerra, en un mitin de campaña en Puerto Ordaz, estado Bolívar, Venezuela, el 6 de abril de 2013. 
INFORME

Esposa de Maduro levantó en años del chavismo red para amasar poder y fortuna en Venezuela, según informe