Justicia de Perú extiende prisión preventiva al expresidente Pedro Castillo hasta marzo de 2027

La Fiscalía peruana pide una condena de hasta 34 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo, basándose en 65 pruebas documentales y la declaración de unos 70 testigos

LIMA. - La justicia de Perú decidió este viernes extender por 12 meses la prisión preventiva otorgada en marzo de 2023 al expresidente Pedro Castillo (2021-2022). Esto en el marco de una investigación en su contra por presunta corrupción y liderazgo de una organización criminal.

El juez Edhin Campos ordenó ampliar hasta marzo de 2027 la prisión preventiva para el exmandatario, investigado por supuestamente haber formado una red que cobraba comisiones a cambio de la concesión de contratos públicos, principalmente desde los ministerios de Vivienda y Transportes, a empresas y allegados.

En esta causa, además, está siendo investigado asimismo el exministro Geiner Alvarado, quien llegó a dirigir las dos citadas carteras durante el breve mandato de Castillo. A Alvarado también se le extendió su período en prisión preventiva hasta octubre de este año, recoge el diario La República.

La Fiscalía peruana sostiene que Alvarado, en su condición de ministro, jugó un papel clave en la ejecución de proyectos, mientras que Castillo sería el presunto líder de la red. Ambos son investigados por diversos actos de corrupción, incluidos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.

El expresidente Castillo está además condenado a 11 años y cinco meses de prisión por el delito de conspiración para rebelión, por el intento fallido de autogolpe de Estado en diciembre de 2022.

Sin indulto

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, desmintió a finales de febrero que esté evaluando otorgar algún tipo de gracia, incluidos indultos, a favor de personas procesadas o condenadas, en una referencia velada al expresidente Pedro Castillo.

"Se informa al país que en la agenda de la Presidencia de la República del Perú no se encuentra pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna, como indultos, a favor de persona procesada o condenada", explicó la Presidencia peruana en un comunicado.

En ese momento también se dijo que la gestión de Balcázar "estará exclusivamente orientada a garantizar la seguridad nacional, la realización de elecciones libres, limpias y transparentes, así como la estabilidad económica del país. ¡Nada más!".

FUENTE: Con información de Europa Press