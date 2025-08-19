martes 19  de  agosto 2025
PERÚ

Pedro Castillo registra nuevo partido político desde la prisión

El exmandatario peruano manifestó la intención de volver a la contienda tras su destitución por intento de golpe de Estado

Presidente de Perú, Pedro Castillo.

Presidente de Perú, Pedro Castillo.

EUROPA PRESS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA - El expresidente de Perú, Pedro Castillo, detenido desde diciembre de 2022 por cargos de rebelión y abuso de autoridad tras su intento fallido de disolver el Congreso, consiguió esta semana la inscripción oficial de su organización política Todo con el Pueblo ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El registro se formalizó luego de que el organismo electoral verificara el cumplimiento de los requisitos establecidos por ley, entre ellos el acta de fundación, el estatuto partidario, el padrón de afiliados y la acreditación de comités. Sin embargo, la resolución del JNE precisa que la nueva formación no podrá participar en las elecciones generales de 2026, debido a que el plazo para solicitar la inscripción venció el pasado mes de julio, antes de que se emitiera el fallo.

Lee además
Dina Boluarte, presidenta de Perú.
POLÍTICA

Presidenta de Perú lanza advertencia a Colombia por zona fronteriza en disputa
Policías vigilan los restos de una vivienda que sufrió un ataque con dinamita durante enfrentamientos entre organizaciones criminales en la ciudad de Trujillo, norte de Perú, el 15 de agosto de 2025.
BANDAS DELICTIVAS

Ataque con dinamita en Perú deja tres heridos y decenas de viviendas afectadas

El abogado del exmandatario, Walter Ayala, indicó en junio que Castillo aspiraba a volver a competir en las urnas, tras haber ganado las elecciones de 2021, aunque su mandato quedó interrumpido apenas 16 meses después por el fallido autogolpe que lo llevó a prisión.

"Inestabilidad política"

El tiempo de Castillo en el poder estuvo marcado por una profunda inestabilidad; el exmandatario llegó a nombrar más de 70 ministros y formó cinco gabinetes distintos en poco más de un año, en medio de permanentes enfrentamientos con un Congreso adverso y la pérdida paulatina del respaldo de su propio partido, Perú Libre.

Su destitución desató una de las crisis políticas más graves de los últimos años en el país, con casi medio centenar de muertos durante las protestas que se registraron en distintas regiones.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

The Meliá Collection aterriza en Perú con nuevo hotel boutique en Lima

Cuatro sujetos aceptan extradición de República Dominicana a EEUU por varios cargos

Maduro prohíbe el uso de drones en Venezuela ¿A qué le teme?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta fotografía publicada por la Presidencia venezolana muestra al dictador Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Buques de EEUU arriban a costas venezolanas, Maduro moviliza milicia

Imagen referencial
JUSTICIA

Fraude millonario en Florida, 87 meses de prisión por estafa que apuntó a inversionistas venezolanos

Pescadores aprovechan la crecida del Río Grande de Arecibo en su desembocadura tras el paso del huracán Erin, de categoría 3, por Puerto Rico, el 17 de agosto de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA EN AUGE

Nueva onda tropical apunta al Caribe, Erin agita el Atlántico con marejadas

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
SEGURIDAD

Maduro, una amenaza declarada para la seguridad de EEUU

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.
ESPAÑA

Citan a la esposa de Pedro Sánchez por posible desvío de recursos públicos

Te puede interesar

Dan Caine, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos.
NEGOCIACIONES

Altos mandos militares de EEUU y Europa dialogan sobre posible acuerdo de paz en Ucrania

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia.
JUSTICIA

Tribunal colombiano ordena libertad inmediata de Álvaro Uribe mientras se dirime apelación

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Maduro prohíbe el uso de drones en Venezuela ¿A qué le teme?

Buque mercante atraca en Puerto para el descargue.
COMERCIO

EEUU amplía lista de aranceles para "productos derivados" del acero y aluminio

El Departamento de Policía Metropolitana en el lugar de un doble tiroteo el 18 de agosto de 2025 en Washington, D.C.
PESQUISA

Departamento de Justicia investiga presunta falsificación de datos por la Policía de Washington