Justicia vuelve a ordenar la libertad para el expresidente Fujimori

Morales explicó a la televisora N que quien debe ejecutar ese fallo es un juez local o la agencia penitenciaria que administra las cárceles.

Keiko Fujimori, hija del expresidente y líder del partido Fuerza Popular, dijo a periodistas que esperan “con mucha ilusión que mi padre pueda estar en la casa con nosotros”.

No obstante, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, precisó a la radio Exitosa que la decisión del Tribunal Constitucional no puede ejecutarse porque existe una orden de no liberar a Fujimori emitida en abril de 2022.

La Corte IDH ordenó en su momento a Perú “que se abstenga de ejecutar cualquier indulto”, dijo Arana.

FUENTE: AP