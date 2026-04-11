sábado 11  de  abril 2026
Elecciones

Keiko Fujimori promete expulsión de migrantes y acercamiento con Trump si gana presidencia en Perú

La hija del exmandatario Alberto Fujimori postula por cuarta vez al cargo, y se comprometió a "recuperar el orden", en un país sumido en la criminalidad

La política peruana de derecha, Keiko Fujimori, se perfila como favorita en las elecciones presidenciales del 12 de abril de 2026.&nbsp;

La política peruana de derecha, Keiko Fujimori, se perfila como favorita en las elecciones presidenciales del 12 de abril de 2026. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA — La candidata favorita en las presidenciales de Perú, Keiko Fujimori, prometió expulsar a los migrantes indocumentados, atraer inversiones estadounidenses y extender la marea de gobiernos de derecha en Latinoamérica, en víspera de las elecciones del domingo.

La hija del exmandatario Alberto Fujimori postula por cuarta vez al cargo, y se comprometió a "recuperar el orden" en los primeros 100 días de un eventual gobierno, en un país sumido en la criminalidad.

Lee además
Con 35 candidatos en liza, el Perú celebra la primera vuelta de sus elecciones presidenciales el 12 de abril de 2026, con Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez y Keiko Fujimori a la cabeza de las últimas encuestas
ELECCIONES

Perú busca un nuevo presidente
Samuel Aldana, consultor político internacional.
PRESIDENCIALES

Keiko Fujimori se perfila como "garante de estabilidad" en Perú

También cerró filas con Estados Unidos y los mandatarios conservadores de Argentina, Chile, Ecuador y Bolivia.

Keiko Fujimori, de 50 años, corre con una leve ventaja en las preferencias de voto con cerca del 15%, según sondeos del pasado domingo, los últimos autorizados antes de la elección. Este resultado le permitiría disputar un balotaje en junio.

Habrá un total de 35 candidatos. Sus principales rivales incluyen un comediante, un empresario millonario, un político de centro de 80 años y el heredero político del expresidente izquierdista Pedro Castillo.

Influencia China

"Mi rol, de ser elegida presidenta, será motivar a que los Estados Unidos vuelvan a participar más activamente" en la economía peruana, señaló en una sede de campaña en Lima.

Trump busca nuevos aliados para frenar la influencia de China en la región, principal socio comercial de varios países, incluido Perú.

La nación andina es la segunda mayor receptora de inversiones del gigante asiático en Latinoamérica, solo superada por Brasil, con al menos 29 mil millones de dólares entre 2005 y 2025, según China Global Investment Tracker.

"Latinoamérica está girando hacia una corriente en donde se está priorizando la libertad, las inversiones y recuperar el control y la seguridad", dijo Fujimori respecto al ascenso de la derecha con líderes como Javier Milei, José Antonio Kast, Daniel Noboa y Rodrigo Paz.

"Faltan Colombia y Perú", agregó. Keiko Fujimori se postuló en las elecciones de 2011, 2016 y 2021. Todas las perdió en segunda vuelta.

"Piden un Fujimori, ¡acá estoy!"

Mano dura contra el crimen

Administradora graduada en Estados Unidos, ha enfocado su campaña en enfrentar con mano dura la escalada de criminalidad, que asocia con la migración irregular.

"Es mi compromiso recuperar el orden en el Perú", lanzó.

La comunidad extranjera más numerosa en el país es la venezolana, con 1,6 millones de migrantes, de los cuales el 14% carece de residencia autorizada.

"Expulsaremos a los ciudadanos indocumentados y esperamos que (...) se pueda hacer un corredor humanitario para que los que (...) se vieron forzados a salir de su país puedan regresar", dijo Fujimori.

También señaló que pedirá al Congreso aprobación para enviar militares a las cárceles e instalar tribunales con "jueces sin rostro" para juzgar criminales, una medida del gobierno de su padre (1990-2000) muy cuestionada al incurrir en falta de garantías por magistrados anónimos.

La figura de Alberto Fujimori, fallecido en 2024, divide a la sociedad peruana.

Recordado por vencer a la guerrilla Sendero Luminoso, que inició una lucha armada para imponer un régimen maoísta, el autócrata fue condenado a 25 años de prisión por violaciones de derechos humanos y corrupción.

"El tiempo está poniendo las cosas en su lugar y hoy, cuando el Perú se desangra por los delincuentes y los extorsionadores, lo que piden es un Fujimori, ¡acá estoy!", dijo Keiko.

A fines de 2023 su padre fue liberado por el Tribunal Constitucional, pese a una orden contraria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que ahora su hija busca retirarse.

"Mi padre trajo orden, trajo crecimiento económico y (...) trabajó con los sectores más populares. Tengo la valla alta y espero superarla", dijo.

La crisis política

Perú arrastra una profunda crisis política con ocho presidentes diferentes en una década, cuatro de ellos destituidos por el parlamento, donde el fujimorismo ha sido la fuerza más importante, y otros dos empujados a renunciar.

La candidata promete ser conciliadora esta vez.

"He cometido errores también, en tener momentos de mucha confrontación. Y de eso hemos aprendido (...) a priorizar el diálogo y fomentar consensos", dijo.

Fujimori es seguida de cerca en las intención de voto por el comediante Carlos Álvarez, el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, el empresario de medios Ricardo Belmont y el izquierdista Roberto Sánchez.

Más de 27 millones de peruanos votarán el domingo para elegir un nuevo presidente y, por primera vez desde 1990, diputados y senadores, dejando atrás un Congreso unicameral.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Elecciones presidenciales en Perú: ¿importa la política?

Keiko Fujimori encabeza intención de voto en Perú, según sondeos

Cuba abre comercio agrícola al sector privado en medio del colapso productivo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Guerra

Trump afirma que el estrecho de Ormuz será reabierto "bastante pronto" y no permitirá el cobro de peajes

La deudas de los estadounidenses en tarjetas de crédito se disparó bajo el gobierno de Joe Biden con la peor inflación de las últimas cinco décadas.
ECONOMíA

Inflación en EEUU sube al 3,3% tras aumento del precio del petróleo

Ariel Fraga, del  bufete Fraga Abogados, afincado en Barcelona, España.
FLORIDA

Conozca sobre trámites adicionales para establecerse en España

Cuarta carta a Marco Rubio: Estrategias del castrismo en Estados Unidos
OPINIÓN

Cuarta carta a Marco Rubio: Estrategias del castrismo en Estados Unidos

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
MIGRACIÓN

Trump endurece el sistema de tribunales de inmigración y los criterios para la concesión de asilo

Te puede interesar

En la foto el vicepresidente estadounidense JD Vance estrechando la mano del primer ministro de Pakistán Shehbaz Sharif durante su reunión antes de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.
Conflicto bélico

Inician las negociaciones "directas" entre EEUU e Irán con Pakistán de mediador para poner fin a la guerra

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Testigo de antigua civilización y desarrollo urbanístico.
FLORIDA

Miami Riverday, día para celebrar historia y naturaleza

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
MIGRACIÓN

Trump endurece el sistema de tribunales de inmigración y los criterios para la concesión de asilo

La política peruana de derecha, Keiko Fujimori, se perfila como favorita en las elecciones presidenciales del 12 de abril de 2026. 
Elecciones

Keiko Fujimori promete expulsión de migrantes y acercamiento con Trump si gana presidencia en Perú

Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
Migración

EEUU destina más de $250 millones para financiar programa de colaboración entre el DHS y la policía