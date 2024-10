Keiko Fujimori: "Tengo la responsabilidad de continuar el legado de mi padre"

La líder del partido Fuerza Popular, tres veces candidata a la presidencia de su país (2011, 2016 y 2021), reconoció el peso de su apellido y la responsabilidad que carga como heredera del fujimorismo. Su objetivo, según dijo, es rescatar lo positivo de la herencia política de su padre y corregir sus errores.

Sin embargo, consciente del panorama político actual, Fujimori sostuvo que no se apresura a confirmar una candidatura propia. Se inclina por la construcción de una propuesta de unidad, en la que la prioridad sea encontrar al candidato ideal, con la capacidad y el equipo necesario para sacar a Perú adelante.

¿Significa esto que Keiko Fujimori renuncia a sus aspiraciones presidenciales? ¿Qué nombres se barajan dentro de Fuerza Popular para liderar esta candidatura de consenso? Las respuestas a estas interrogantes se revelarán en esta entrevista, donde Fujimori analiza el futuro del partido y la situación actual de Perú.

-En su familia sufrieron un golpe muy fuerte con la partida de Alberto Fujimori, su padre, quien semanas antes había anunciado una nueva campaña presidencial. ¿Keiko Fujimori está dispuesta a recoger las banderas de su padre y también nuevamente aspirar a la presidencia de Perú?

Antes de contestar su pregunta, quisiera hacer algunas reflexiones. Mi padre, efectivamente, acaba de partir. Él siempre fue un guerrero. Enfrentó el cáncer durante 27 años. Para nosotros, como familia, cada incidente, cada nuevo tumor, viendo sobre su actitud y sus ganas de vivir, lo enfrentábamos siempre con ánimos. Sin embargo, en esta última etapa fue mucho más agresivo. El cáncer hizo metástasis; eso comprometió otros órganos de su cuerpo. Hasta el final, él optó por recibir tratamientos, porque él decía, "Yo no voy a esperar a la muerte de brazos cruzados. Yo quiero curarme para luego salir a hacer una campaña política". Él respiró política hasta el último día de su vida. Como hemos podido ver en sus funerales, siempre fue un hombre muy querido. Fue despedido por miles de personas. Sin duda, también fue polémico. Sé del peso de mi apellido. Como presidenta del partido político Fuerza Popular, en donde llevamos sus banderas, sé que tengo una gran responsabilidad de continuar con todo lo positivo que él ha hecho por nuestro país y también corregir sus errores. Respondiendo a su pregunta, para mí en estos momentos la prioridad es buscar una candidatura de consenso. Lamentablemente, en el Perú, en los últimos años, se cambiaron las normas electorales y las exigencias para crear partidos políticos. Del histórico número de 10 partidos que normalmente tenía nuestro país, hoy tenemos 35, y probablemente al momento de la elección tengamos 45 partidos políticos nacionales. Eso nos obliga a los políticos peruanos a consensuar, a dialogar y a armar o intentar armar algunas coaliciones. En ese esfuerzo, voy a priorizar mi tiempo, mi espacio y mi energía en los próximos meses. ¿Qué decisión final tome el partido? Aún no lo sé. Tengo un gran compromiso por mi país. Voy a seguir liderando nuestro grupo político y, sobre todo, seguir fomentando que más personas se involucren en la toma de decisiones del Perú.

- ¿Cómo sería ese consenso del que usted habla? ¿Alianzas con otros partidos en Perú? ¿O incluso darles la oportunidad a otras personas?

Sí, no necesariamente conmigo a la cabeza. Soy de las personas que siempre ha dicho que un partido político va más allá de un nombre o de un apellido y por eso para mí es tan importante todo el proceso de formación y de capacitación de la militancia, de empoderar a los jóvenes, de darles a ellos las herramientas necesarias, que conozcan la realidad, pero no la realidad solamente a través de los periódicos o los medios de comunicación, sino de la realidad de ese Perú profundo. Nuestro partido tiene una de las escuelas virtuales más grandes en Latinoamérica, para formar a estos jóvenes. En ese esfuerzo estamos. Creo que esto también se ha visto reflejado en el trabajo que se ha venido haciendo en el Congreso de la República, donde se han logrado decisiones importantes por el esfuerzo de los bloques democráticos que existen en nuestro país. No por iniciativa de uno u otro. Lo importante es poner como prioridad al Perú.

-Si no es Keiko Fujimori, ¿quién podría ser? Barajemos nombres

Si yo lanzo un nombre, olvídese. Van a decir, "El candidato de Keiko es tal". Por eso, no me atrevería. Además, no tengo en estos momentos autorización como para soltar un nombre. Creo que en mi país hay muy buenos líderes políticos que se han ido formando y creo que la ciudadanía está decepcionada de que los problemas no se han resuelto y van a tener más cuidado al momento de otorgar su voto. Creo que ahora nuestra sociedad pensará en darle esa confianza a alguien que tenga la capacidad para poder resolver los grandes problemas del Perú.

-Me decía usted antes de iniciar esta entrevista que no le gusta hablar mal de Perú cuando se encuentra en el exterior. Sin embargo, hay una realidad que no se puede ocultar y son los altos índices de criminalidad, además de otros problemas muy sensibles. ¿Cómo califica la situación actual de su país?

La situación en el Perú es complicada, porque el crecimiento económico se ha ralentizado. La crisis política durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo generó mucha desconfianza en el sector privado y eso hizo que los motores de crecimiento se enfríen. Si a eso le sumamos que la criminalidad y la delincuencia han estado avanzando a pasos galopantes, todo esto ha generado una gran desazón en la ciudadanía. Tengo muchas críticas al gobierno actual, pero tengo como política nunca criticar, sea quien sea el gobierno que esté de turno, cuando estoy fuera de mi país. Todas mis críticas me las guardo para cuando regrese al Perú y se las diré a ellos directamente.

-A propósito de críticas, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, cuestionó a la prensa de Perú y llamó mentirosos a los periodistas. Por eso, según la mandataria, mucha gente prefiere informarse a través de las redes sociales. ¿Qué piensa de esas declaraciones?

Discrepo totalmente de esa actitud. Yo, como política, he sido criticada muchas veces por la prensa, pero ese es el rol de la prensa que siempre tiene que cuestionar, dudar y hacer preguntas que permitan al político darle esa oportunidad de contestar para la opinión pública. Nunca he tomado la crítica de una manera personal, siempre para mí ha sido una oportunidad y creo que la presidenta debería verlo de esa manera. Pero cada uno tiene su metodología para poder comunicar. La mía es distinta y creo que ella está perdiendo una oportunidad.

