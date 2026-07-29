miércoles 29  de  julio 2026
MIGRACIÓN

La cifra de inmigrantes indocumentados en EEUU habría alcanzado los 16 millones en 2024

El Instituto de Política Migratoria asegura que tras haberse mantenido en 11 millones, la población indocumentada aumentó en 5 millones

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FREEPIK / CANVA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos llegaron a los 15,8 millones en 2024, después de haberse mantenido en torno a los 11 millones a lo largo de la década de 2010, según un estudio del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés) hecho público este miércoles.

Este aumento de casi cinco millones de personas se debe, según apunta el informe, al crecimiento de las entradas en la frontera entre Estados Unidos y México y también a la creación de programas de la Administración del expresidente Joe Biden para facilitar la inmigración que, según el demócrata, tenían como objetivo reducir el caos en la frontera.

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Sin embargo, la cifra podría ser mayor, debido a que las estadísticas de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) indican que durante el gobierno de Biden interceptaron a casi 11 millones de indocumentados, sin incluir a los que atraviesan la frontera por áreas inhóspitas para evadir los puestos de migración.

Los analistas Ariel G. Ruiz Soto, Julia Gelatt y Van Hook señalan que es probable que la población inmigrante indocumentada se haya mantenido relativamente constante o haya disminuido desde 2025 dada la menor actividad en la frontera entre Estados Unidos y México desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, que aplica una política migratoria restrictiva en cumplimiento de sus promesas de campaña.

¿Disminuirá en 2026?

"Si la administración logra aumentar considerablemente las deportaciones y si las entradas en la frontera se mantienen en sus niveles notablemente bajos, la población de inmigrantes indocumentados podría comenzar a disminuir en 2026 y más allá", señalan los expertos en un comunicado.

Por nacionalidades, el informe señala que la proporción de mexicanos era del 35% en 2024, lo que representa un descenso respecto al 62 % en 2010 y al 49% en 2019.

Entre 2019 y 2024, la población inmigrante irregular procedente de Centroamérica aumentó en 2,3 millones, debido al incremento de llegadas de Honduras y Guatemala.

Por otra parte, el informe añade que la migración procedente de Suramérica aumentó en 1,3 millones en el mismo período, sobre todo de Venezuela, Colombia, Ecuador y Brasil.

FUENTE: Con información de EFE

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