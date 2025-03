Arrieta, con experiencia en la industria de la aviación, trabaja actualmente para OCP Tech y COC Global Enterprise, empresas asociadas con Leonardo Scatturice, un empresario basado en Miami con fuertes vínculos con el liderazgo de CPAC en Estados Unidos (OCP Tech, 2025).

Antes de sus roles actuales, Arrieta fue azafata en al menos dos aerolíneas y completó una formación para tripulantes de aviación ejecutiva en Buenos Aires. Posteriormente se mudó a EEUU, donde comenzó su carrera en los sectores corporativo y tecnológico.

Scatturice, CEO de OCP Tech y cofundador de COC Global Enterprise, ha desarrollado una carrera en tecnología e inversión. OCP Tech es conocida por su colaboración con Cisco, mientras que COC Global Enterprise opera como un fondo de inversión con presencia tanto en EEUU como en América Latina (COC Global Enterprise, 2025).

Su relación con Arrieta ha ganado notoriedad tras su participación en CPAC Argentina, particularmente debido a la llegada del N18RU, la aeronave que la transportó desde Miami.

Controversia sobre presuntas irregularidades al llegar

Al llegar a Buenos Aires, el avión fue trasladado a un hangar, donde permaneció hasta su partida hacia París el 5 de marzo. Fuentes oficiales indican que se siguieron los procedimientos estándares, con el equipaje personal de Arrieta inspeccionado al ingresar, mientras que la bodega de carga de la aeronave aparentemente permaneció sellada durante su estadía en el país (Ministerio de Transporte, 2025).

Sin embargo, figuras de la oposición han expresado preocupaciones sobre la minuciosidad de las inspecciones aduaneras, sugiriendo que Arrieta pudo haber evadido los procedimientos regulares de aduana (Rodríguez, 2025).

En respuesta, el vocero del gobierno, Manuel Adorni, desestimó estas acusaciones, afirmando que se realizaron todas las inspecciones necesarias y no se detectaron irregularidades (Presidencia de la Nación, 2025).

Esta controversia ha encendido debates políticos en Argentina, especialmente debido a las conexiones de Arrieta con la administración de Javier Milei. Fotos de ella junto al presidente han alimentado especulaciones sobre su influencia dentro del gobierno y su rol en la organización de CPAC Argentina (Rodríguez, 2025).

Historia del avión N18RU y sus vínculos con escándalos internacionales

Más allá de la reciente controversia, el N18RU ya había estado bajo escrutinio debido a su historial. Actualmente está registrado bajo TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee, una empresa con sede en North Salt Lake, Utah (Federal Aviation Administration, 2025).

Anteriormente, la aeronave estuvo vinculada a Aircraft Guaranty Corporation (AGC), una compañía envuelta en un escándalo significativo cuando su propietaria, Debra Lynn Mercer-Erwin, fue condenada en noviembre de 2024 y sentenciada a 16 años de prisión por lavado de dinero, fraude electrónico y conspiración para fabricar y distribuir cocaína (U.S. Department of Justice, 2024).

Las investigaciones revelaron que Mercer-Erwin utilizó AGC para registrar aviones involucrados en operaciones ilícitas, lo que llevó a un mayor escrutinio de las empresas fiduciarias que gestionan flotas de aviones privados en EEUU (Smith, 2024).

Esta conexión previa plantea nuevas preguntas sobre el uso actual del N18RU, especialmente dado su involucramiento en eventos políticos de alto perfil como CPAC Argentina. Además del escrutinio sobre TVPX, la compañía también ha sido vinculada a la venta del Falcon 900 T7-77PR, un avión presuntamente adquirido para el uso del presidente cubano Miguel Díaz-Canel (García, 2025).

TVPX, una empresa fiduciaria de aviones con sede en EEUU, se especializa en mantener registros de aeronaves en nombre de propietarios extranjeros, permitiéndoles operar bajo diversas jurisdicciones mientras cumplen con las regulaciones (TVPX Aircraft Solutions, 2025).

Según fuentes de la industria de la aviación, el T7-77PR fue vendido a través de intermediarios, con su estructura de registro gestionada mediante un fideicomiso relacionado con TVPX (Aviation Week, 2025).

La adquisición del avión por parte del gobierno cubano ha generado controversia, ya que Cuba sigue bajo estrictas sanciones de EEUU, lo que plantea preguntas sobre los mecanismos legales y financieros que facilitaron la transacción (García, 2025).

Esta conexión añade otra capa de escrutinio al papel de TVPX en las transacciones internacionales de aeronaves, particularmente en casos que involucran a figuras políticas de alto perfil. Dados los vínculos pasados del N18RU con AGC, una empresa profundamente implicada en investigaciones criminales, los analistas están examinando si la participación de TVPX en la estructuración de la propiedad de aeronaves merece una mayor supervisión (Smith, 2024).

El caso de Fred Machado y sus ramificaciones políticas en Argentina

Otro nombre que ha surgido en medio de estas investigaciones es el del empresario argentino Federico Andrés "Fred" Machado, quien actualmente está encarcelado en Argentina. En 2021, Machado fue arrestado a pedido del sistema judicial de EEUU, que lo acusó de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, lavado de dinero y fraude (U.S. Department of Justice, 2021).

Las autoridades estadounidenses alegan que Machado estuvo involucrado en la importación de grandes cantidades de cocaína y en esquemas fraudulentos relacionados con la compra de aeronaves (U.S. Department of Justice, 2021).

Su arresto causó conmoción en Argentina, ya que se le ha asociado con figuras políticas y la provisión de aviones privados para campañas electorales. Notablemente, su nombre fue vinculado al economista y ex candidato presidencial José Luis Espert, quien admitió haber volado en un avión conectado a Machado, pero negó conocer su historial criminal (Fernández, 2021).

Conexiones de CPAC Argentina con Trump y Milei

El evento CPAC Argentina 2024, que incluyó a Arrieta y Scatturice, también contó con figuras destacadas del movimiento conservador de EEUU, como Matt Schlapp y Barry Bennett. Schlapp, presidente de la Unión Conservadora Americana (ACU), es un firme partidario de Donald Trump y ha desempeñado un papel clave en la expansión internacional de CPAC, particularmente en América Latina (American Conservative Union, 2024).

Mientras tanto, Barry Bennett, estratega republicano y asesor senior de la campaña presidencial de Trump en 2016, ha sido instrumental en la configuración de estrategias para ampliar la influencia conservadora a nivel global (Bennett, 2024). Ambos asistieron a CPAC en Buenos Aires, donde se reunieron con el presidente Javier Milei. Esta reunión fortaleció aún más los lazos entre la administración de Milei y el movimiento conservador de EEUU, con Trump como figura dominante (Presidencia de la Nación, 2025). Milei ha expresado constantemente su admiración por Trump, incluso adoptando algunas de sus estrategias de comunicación política (Rodríguez, 2025).

Una red creciente de alianzas

La convergencia de figuras como Schlapp, Bennett, Scatturice y Arrieta dentro de CPAC Argentina destaca una colaboración cada vez más fuerte entre el movimiento conservador de EEUU y la derecha emergente en América Latina. La participación de Milei en el evento, junto con su discurso de clausura, reafirmó su alineación con el movimiento conservador global (Presidencia de la Nación, 2025).

El escrutinio en torno al N18RU, su historial y las conexiones entre sus pasajeros y diversas figuras políticas y empresariales demuestran cómo la geopolítica y los intereses privados pueden entrelazarse en escenarios de alto perfil. Aunque el gobierno argentino niega cualquier irregularidad, los miembros de la oposición continúan exigiendo mayor transparencia en los procedimientos aduaneros y en los vínculos de Milei con la élite conservadora de EEUU (Rodríguez, 2025).

Además, la participación de TVPX en la facilitación de transacciones de aeronaves, desde los antecedentes del N18RU con AGC hasta el Falcon 900 vinculado a Díaz-Canel, plantea preocupaciones más amplias sobre el papel de las empresas fiduciarias en la aviación global y su posible uso para eludir la supervisión regulatoria (García, 2025).

Historia de vida de Leonardo Orlando Scatturice

Nacimiento y juventud:

Nacido en Lanús, Argentina. Desde joven enfrenta dificultades, siendo expulsado de varias escuelas. Logra ingresar al Liceo Naval gracias a un amigo de su padre, aunque también es expulsado de allí (Alconada Mon, 2025).

Inicio de carrera:

Comienza a trabajar en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) como conductor en una categoría baja. Su tiempo en SIDE dura solo ocho meses, tras lo cual se involucra en el mundo policial y establece conexiones con figuras del sector de seguridad (Alconada Mon, 2025).

Consultoría y empresas:

Fundación de C3 Consulting, una consultora enfocada en tareas de inteligencia, con sede en Lanús y Puerto Madero. Sin embargo, la empresa se convierte en objeto de investigaciones judiciales debido a sus conexiones con espionaje (Alconada Mon, 2025). Mantiene más de una docena de empresas registradas a su nombre en el estado de Florida (Florida Department of State, 2025).

Emigración:

Se muda a Panamá y luego a Estados Unidos, donde establece varias empresas offshore y comienza a acumular riqueza. Se casa con Diana María Marquardt, una argentina naturalizada estadounidense, en un intento de obtener la residencia en EEUU (U.S. Citizenship and Immigration Services, 2024).

Influencia política:

A lo largo de su carrera, Scatturice establece conexiones con figuras clave del Partido Republicano de EEUU, incluidos Matt Schlapp y Barry Bennett, y organiza la cumbre entre Donald Trump y Javier Milei en 2024 (American Conservative Union, 2024).

Demanda migratoria

El juicio judicial más relevante en la vida de Scatturice está relacionado con su solicitud de residencia en Estados Unidos. Tras casarse en 2020, Scatturice solicitó una tarjeta verde, pero su solicitud fue denegada por las autoridades migratorias, quienes sospecharon que su matrimonio tenía motivaciones más estratégicas que románticas (U.S. Citizenship and Immigration Services, 2024).

Detalles del juicio:

Fecha de la solicitud: Presentó su solicitud para la tarjeta verde en 2021.

Rechazo: En febrero de 2024, un tribunal de Florida rechazó su solicitud, argumentando que había irregularidades en su proceso migratorio (U.S. District Court, Southern District of Florida, 2024).

Cierre del caso: El 24 de febrero de 2024, su solicitud de residencia fue cerrada, dejando a Scatturice sin el estatus migratorio que buscaba (U.S. Citizenship and Immigration Services, 2024).

Argentina y la recurrente “Guerra de los aviones”

Más allá del contexto político, lo que se hace evidente es la presencia recurrente de aviones privados y vuelos en operaciones políticas y diplomáticas de alto impacto en Argentina. Cada episodio plantea preguntas sobre la transparencia en los controles, el uso de aeronaves en operaciones cuestionables y las implicaciones geopolíticas que estos eventos pueden generar.

En su edición del 14 de marzo de 2025, La Nación publicó un artículo de Hugo Alconada Mon que profundiza en la figura de Leonardo Orlando Scatturice y sus conexiones con el mundo del espionaje en Argentina. Según el artículo, Scatturice surgió en Lanús, colaboró con la Policía de Buenos Aires y tuvo vínculos con la antigua Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Más tarde fundó una consultora y, tras enfrentar problemas legales, se trasladó a Panamá y Estados Unidos, donde estableció negocios y acumuló una considerable riqueza (Alconada Mon, 2025).

El artículo también menciona que Scatturice fue blanco de escuchas telefónicas que revelaron sobornos a jueces, amenazas entre funcionarios y vigilancia de periodistas. Estas escuchas formaron parte de un conflicto interno dentro de SIDE, enfrentando a Antonio “Jaime” Stiuso con una facción liderada por Fernando Pocino. Finalmente, se determinó que las acusaciones eran una artimaña en esta lucha interna, y el caso fue cerrado (Alconada Mon, 2025).

Además, el artículo destaca la reciente controversia que involucra a Scatturice y Laura Belén Arrieta. Arrieta viajó de Miami a Buenos Aires en un avión propiedad de Scatturice, lo que generó sospechas sobre posibles irregularidades en los controles aduaneros. Sin embargo, tanto fuentes gubernamentales como personas cercanas a Scatturice niegan cualquier irregularidad, afirmando que se realizaron todas las inspecciones necesarias tanto en Estados Unidos como en Argentina al llegar (Presidencia de la Nación, 2025).

En resumen, el artículo de Alconada Mon ofrece un relato detallado de la carrera de Scatturice y sus conexiones con figuras clave del espionaje argentino, incluido Antonio “Jaime” Stiuso, enfatizando cómo estas relaciones han influido en su carrera y en los eventos recientes que lo rodean (Alconada Mon, 2025).

El caso Dark Star y su impacto en la política argentina

El caso Dark Star, denunciado por Antonio “Jaime” Stiuso, expuso una supuesta red criminal dentro de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que operaba en colaboración con figuras empresariales en los sectores de tecnología y telecomunicaciones. Según la denuncia, esta red se dedicaba a escuchas ilegales, vigilancia de periodistas, corrupción gubernamental y otros delitos graves (Poder Judicial de la Nación, 2025). Entre las acusaciones presentadas en la denuncia de Stiuso estaban:

Espionaje ilegal : Intercepción no autorizada de comunicaciones y vigilancia de periodistas y políticos.

: Intercepción no autorizada de comunicaciones y vigilancia de periodistas y políticos. Corrupción en el Poder Ejecutivo : Actos de soborno y malversación en al menos un ministerio.

: Actos de soborno y malversación en al menos un ministerio. El asesinato de Luis “El Lauchón” Viale : Un ex agente de inteligencia vinculado a SIDE, quien murió en una operación policial en 2013 bajo circunstancias sospechosas.

: Un ex agente de inteligencia vinculado a SIDE, quien murió en una operación policial en 2013 bajo circunstancias sospechosas. Encubrimiento de pruebas en la tragedia de Once: Manipulación de información clave sobre el accidente de 2012 en la estación Plaza Miserere, que resultó en 52 muertes (Poder Judicial de la Nación, 2025).

Uno de los nombres mencionados en la denuncia fue, coincidentemente, el de Leonardo Scatturice, quien ya había sido implicado en otras investigaciones por su participación en actividades de espionaje y negocios relacionados con inteligencia (Alconada Mon, 2025).

Esta acusación refuerza la imagen de Scatturice como una figura con profundos lazos con los sectores más oscuros del poder y contextualiza su rol en eventos recientes, como su participación en CPAC Argentina y la llegada del N18RU. A pesar de las acusaciones, el caso Dark Star quedó atrapado en disputas internas dentro de los servicios de inteligencia y no resultó en consecuencias judiciales significativas en ese momento (Poder Judicial de la Nación, 2025).

La narrativa predominante de que el caso Dark Star fue simplemente una disputa interna entre Antonio Stiuso y Fernando Pocino, y que ambos casos fueron cerrados sin repercusiones, ha sido respaldada por algunos sectores, incluido el artículo de La Nación de Hugo Alconada Mon publicado el 14 de marzo de 2025. Sin embargo, nuestras investigaciones sugieren que esta explicación podría no reflejar toda la verdad. Pregunta: ¿Llamaron al fiscal?

Si bien es cierto que Stiuso y Pocino fueron figuras clave en un conflicto histórico dentro de los servicios de inteligencia de Argentina, los eventos denunciados en Dark Star van más allá de una mera rivalidad personal. La existencia de espionaje ilegal, corrupción y el encubrimiento de delitos graves —como el asesinato de Luis “El Lauchón” Viale y la manipulación de pruebas en la tragedia de Once— sugiere un nivel operativo que trasciende una pelea personal entre espías (Poder Judicial de la Nación, 2025).

Una investigación derivada de la causa “Dark Star”, impulsada por el propio Stiuso, todavía sigue en trámite en la justicia federal. El dato no es menor: en la misma obra la prueba que complica a Scatturice y que la justicia ordenó preservar a pesar del intento de los denunciados de obtener una autorización judicial para que se destruya. Final abierto (Poder Judicial de la Nación, 2025).

Además, aunque los casos fueron cerrados oficialmente, el contexto en el que esto ocurrió merece un escrutinio. En Argentina, los casos de alto perfil relacionados con inteligencia y corrupción a menudo se archivan por falta de pruebas, más que porque los eventos denunciados no hayan ocurrido. Otro punto crucial es que Leonardo Scatturice aparece en estas investigaciones con un rol que sigue sin estar claro. Sus lazos con el mundo del espionaje y la tecnología relacionada con inteligencia podrían haberle otorgado cierto grado de impunidad, especialmente si contaba con respaldo de facciones dentro del estado o conexiones en el extranjero (Alconada Mon, 2025).

En este sentido, el reciente enfoque mediático en Scatturice y CPAC Argentina, combinado con su vínculo con el N18RU, subraya la necesidad de reevaluar estos eventos pasados con mayor profundidad. El hecho de que Alconada Mon y La Nación hayan retomado el tema, adoptando la versión de que fue simplemente una disputa interna, podría ser una estrategia para desviar la atención de elementos aún más comprometedores.

Lo que es evidente es que CPAC Argentina no fue simplemente un evento político, sino un reflejo de la creciente colaboración entre figuras derechistas globales, con implicaciones que van más allá de la ideología. Si necesitas información adicional o más detalles sobre algún aspecto específico, no dudes en hacérmelo saber.

Conclusión

La narrativa en desarrollo en torno a Leonardo Orlando Scatturice, Laura Belén Arrieta y el avión N18RU sirve como un estudio de caso convincente sobre la intrincada interacción entre los negocios internacionales, la política y el espionaje. A medida que ambas figuras navegan por las complejidades del panorama político de EEUU, sus conexiones con figuras conservadoras prominentes, junto con prácticas comerciales cuestionables, plantean preocupaciones significativas sobre la transparencia y la supervisión regulatoria.

Las controversias en torno a la llegada del N18RU y sus vínculos con escándalos pasados destacan las posibles vulnerabilidades en los marcos regulatorios que rigen la propiedad de aeronaves y las operaciones corporativas (Smith, 2024).

Además, la capacidad de Scatturice y Arrieta para establecer y operar negocios en EEUU sin una autorización legal clara subraya los desafíos que enfrentan las autoridades para hacer cumplir las leyes de inmigración y negocios, particularmente en el contexto de la política global (U.S. Citizenship and Immigration Services, 2024).

A medida que el panorama político evoluciona, particularmente con los crecientes lazos entre los movimientos conservadores de EEUU y sus contrapartes en América Latina, las implicaciones de estas conexiones van más allá de meras afiliaciones ideológicas. Reflejan una tendencia más amplia de colaboración que podría influir en futuros desarrollos políticos y económicos en ambas regiones.

Este informe enfatiza la necesidad de un mayor escrutinio y regulación de las prácticas comerciales internacionales, particularmente aquellas que involucran a individuos y entidades con conexiones políticas. Mientras los interesados continúan exigiendo rendición de cuentas y transparencia, las investigaciones en curso sobre Scatturice, Arrieta y sus asociados subrayan las complejidades de la geopolítica moderna y la urgente necesidad de reformar los mecanismos de supervisión. El recorrido de estos individuos sirve como un recordatorio de las posibles consecuencias de las líneas difusas entre negocios, política y legalidad en un mundo cada vez más interconectado.

Artículo publicado originalmente en Miami Strategic Intelligence Institute - MSI²