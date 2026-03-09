Miami en el horizonte de la Finalissima: una sede que seduce al fútbol

La Finalísima entre la Argentina de Lionel Messi y la España de Lamine Yamal se vio afectada por el conflicto en Medio Oriente

La incertidumbre que rodea a la Finalissima entre Argentina y España —el duelo que enfrenta a los campeones de la Copa América y la Eurocopa— ha abierto un debate inesperado sobre su posible sede. El partido estaba previsto para el 27 de marzo en el estadio de Lusail, en Catar, pero la escalada de tensión en Medio Oriente y la suspensión de las competiciones deportivas en ese país obligaron a replantear el escenario. En medio de esa discusión surgió una frase tan polémica como viral del periodista Horacio Pagani, quien llegó a insinuar que el conflicto internacional podría terminar favoreciendo que el partido se juegue en Miami .

Más allá del tono conspirativo de ese comentario, la idea de trasladar la Finalissima a la Ciudad del Sol no resulta descabellada desde una perspectiva deportiva y comercial. En los últimos años, Miami se ha convertido en uno de los centros neurálgicos del fútbol mundial, impulsada por una combinación de factores que la han transformado en un escenario cada vez más atractivo para eventos de alto nivel.

La llegada de Lionel Messi al Inter Miami en 2023 marcó un punto de inflexión. Desde entonces, el fútbol ha experimentado un crecimiento notable en visibilidad, audiencia y negocio dentro de Estados Unidos, y especialmente en el sur de Florida. El estadio del club, la presencia constante de figuras internacionales y el interés mediático han colocado a la ciudad en el mapa global del deporte.

A eso se suma un contexto que refuerza esa tendencia. Estados Unidos será uno de los anfitriones del Mundial de 2026 y Miami figura entre las sedes confirmadas. La infraestructura, la capacidad hotelera, la conectividad aérea y la experiencia organizativa son factores que juegan claramente a favor de la ciudad para albergar un evento de la magnitud de la Finalissima.

Desde el punto de vista deportivo, el atractivo también es evidente. Un Argentina-España disputado en Miami garantizaría un ambiente único, con miles de aficionados latinoamericanos y europeos que residen en la ciudad o pueden viajar con facilidad. Sería, en cierta forma, un escenario neutral pero cargado de identidad futbolera, algo difícil de replicar en otras partes del mundo.

Además, el impacto mediático sería enorme. Estados Unidos representa uno de los mercados más importantes para la expansión global del fútbol, y un partido de este calibre en Miami podría reforzar aún más la estrategia de internacionalización que impulsan tanto la UEFA como la CONMEBOL.

Sin embargo, también existen aspectos que invitan a la reflexión. Trasladar la Finalissima a Estados Unidos podría generar críticas entre quienes consideran que este tipo de partidos debería disputarse en territorios con mayor tradición futbolística. Para algunos sectores, la elección podría interpretarse como una decisión guiada más por intereses comerciales que deportivos.

También está el factor simbólico. Catar fue sede del último Mundial y el estadio de Lusail tenía un peso especial como escenario de grandes finales recientes. Cambiar de sede implicaría renunciar a ese componente histórico en favor de una apuesta más orientada al futuro del mercado futbolístico.

En cualquier caso, si el contexto internacional obliga a replantear la sede, Miami aparece como una alternativa natural. La ciudad reúne condiciones logísticas, económicas y deportivas que pocos lugares pueden igualar hoy en el mundo del fútbol.

Quizás la frase de Pagani haya sido exagerada, incluso provocadora. Pero detrás de esa declaración hay una realidad difícil de ignorar: si el fútbol global busca un escenario capaz de combinar espectáculo, negocio y proyección internacional, Miami se ha ganado un lugar privilegiado en la conversación. Y una Finalissima entre Argentina y España en esa ciudad, lejos de ser una locura, podría convertirse en uno de los grandes eventos futbolísticos del año.